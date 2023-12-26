Депутат Рады: «На переговорах с Путиным согласимся, что ЕС и НАТО – ложный путь»

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Украине пора идти на переговоры с Москвой. В кейсе должен быть просчитан максимально возможный возврат территорий и внеблоковый статус страны.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы вести переговоры, нужны полномочия и нужно отвечать потом за те компромиссы и политические договорённости, о которых ты договоришься. А когда ты поедешь договоришься, а их кто-то по звонку из Лондона прервёт – я в этом участвовать точно не хочу и не буду. Я уже организовывал переговоры в Белоруссии, потом приехал Джонсон, по словам Арахамии, и всё закрыл. У нас был тогда шанс сохранить сотни тысяч жизней. Я категорически не приемлю нарратив о том, что нам для переговоров нужны какие-то усиления. Чем больше мы будем усиливаться против этого бешеного медведя, тем хуже наши позиции будут в переговорах. Для того, чтобы воевать с соперником, нужно его знать, понимать его ментальность, его ресурсы, понимать его психотип. У меня сложилось такое мнение, что у нас руководство страны не понимает психотип российский, и поэтому живёт вот в этих иллюзиях – целей конкретных нет. Цели нужно менять уже», – заявил Шевченко.

Вадим Карасёв уточнил, означает ли это, что депутат имеет в виду мир любой ценой.

«Мир любой ценой? Нет. Возврат территорий, максимально возможный возврат территорий. Налаживание отношений, компромиссы», – ответил бывший «слуга народа».

Карасёв напомнил, что одна из целей Путина – внеблоковость Украины. Шевченко этот аргумент нисколько не смутил, напротив, он выразил горячую поддержку.

«Это у меня на лбу написано, неужели непонятно. Я больше хочу сказать, что многие очень популярные генералы в нашей стране тоже против вступления в НАТО. Они говорят: мы тогда вообще свою субъектность потеряем. На самом деле, у нас сейчас исторический момент. Мы выстояли как-то. Вот эти нарративы, которые идут от Арахамии – нам нужно позиции усилить, ещё что-нибудь, это путь в никуда, бред. Потому что те так же думают, они просчитывают всё. Ты хочешь понты показать? Мир начинается с того, что лидеры стран начинают друг другу доверять, на доверии всё держится», – заявил депутат.

«Хорошо НАТО, а Евросоюз? Мы же тогда без цели. Мы всё время 30 лет НАТО – ЕС», – возразил Карасёв.

«Ложный путь был, придётся признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария – нейтральной и быть богатой. Я категорически не хочу, чтобы Украина была, как Израиль, я в этом смысле буду оппозиционером к Зеленскому. Владимир Зеленский, пожалуйста, не делайте из нашей страны Израиль, делайте Украину. Не получается – давайте другие пусть делают», – заключил Шевченко.