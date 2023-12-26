Депутат Рады: «На переговорах с Путиным согласимся, что ЕС и НАТО – ложный путь»

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 23:53
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине пора идти на переговоры с Москвой. В кейсе должен быть просчитан максимально возможный возврат территорий и внеблоковый статус страны.

Об этом на канале украинского политолога Вадима Карасёва заявил депутат Верховной рады, бывший член президентской фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине пора идти на переговоры с Москвой. В кейсе должен быть просчитан максимально возможный...

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«Для того, чтобы вести переговоры, нужны полномочия и нужно отвечать потом за те компромиссы и политические договорённости, о которых ты договоришься. А когда ты поедешь договоришься, а их кто-то по звонку из Лондона прервёт – я в этом участвовать точно не хочу и не буду. Я уже организовывал переговоры в Белоруссии, потом приехал Джонсон, по словам Арахамии, и всё закрыл. У нас был тогда шанс сохранить сотни тысяч жизней.

Я категорически не приемлю нарратив о том, что нам для переговоров нужны какие-то усиления. Чем больше мы будем усиливаться против этого бешеного медведя, тем хуже наши позиции будут в переговорах. Для того, чтобы воевать с соперником, нужно его знать, понимать его ментальность, его ресурсы, понимать его психотип.

У меня сложилось такое мнение, что у нас руководство страны не понимает психотип российский, и поэтому живёт вот в этих иллюзиях – целей конкретных нет. Цели нужно менять уже», – заявил Шевченко.

Вадим Карасёв уточнил, означает ли это, что депутат имеет в виду мир любой ценой.

«Мир любой ценой? Нет. Возврат территорий, максимально возможный возврат территорий. Налаживание отношений, компромиссы», – ответил бывший «слуга народа».

Карасёв напомнил, что одна из целей Путина – внеблоковость Украины. Шевченко этот аргумент нисколько не смутил, напротив, он выразил горячую поддержку.

«Это у меня на лбу написано, неужели непонятно. Я больше хочу сказать, что многие очень популярные генералы в нашей стране тоже против вступления в НАТО. Они говорят: мы тогда вообще свою субъектность потеряем.

На самом деле, у нас сейчас исторический момент. Мы выстояли как-то. Вот эти нарративы, которые идут от Арахамии – нам нужно позиции усилить, ещё что-нибудь, это путь в никуда, бред. Потому что те так же думают, они просчитывают всё. Ты хочешь понты показать? Мир начинается с того, что лидеры стран начинают друг другу доверять, на доверии всё держится», – заявил депутат.

«Хорошо НАТО, а Евросоюз? Мы же тогда без цели. Мы всё время 30 лет НАТО – ЕС», – возразил Карасёв.

«Ложный путь был, придётся признать. А не ложный, истинный путь…Кравчук покойный сказал когда-то: Украина должна стать, как Швейцария – нейтральной и быть богатой.

Я категорически не хочу, чтобы Украина была, как Израиль, я в этом смысле буду оппозиционером к Зеленскому. Владимир Зеленский, пожалуйста, не делайте из нашей страны Израиль, делайте Украину. Не получается – давайте другие пусть делают», – заключил Шевченко.

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