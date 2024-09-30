Депутат Рады ругает мобилизацию: «Армия большая, а воевать некому»

Вадим Москаленко.  
30.09.2024 19:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Набор в армию на Украине такими темпами скоро пойдёт в минус, а если ещё Россия проведёт мобилизацию, то положение вообще станет безвыходным.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Набор в армию на Украине такими темпами скоро пойдёт в минус, а если ещё...

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«Мобилизация ухудшилась на данный момент, относительно тех месяцев, которые были. Нужно не бояться этого говорить, нужно принимать меры, для кого-то они могут звучать радикально, кардинально. Но мы должны понимать, что в таком темпе удержать очень сложно. Нужно, чтобы верховный, министр обороны брали на себя ответственность, просили депутатов, и разные методы.

Это мотивация, это снижение призывного возраста, мотивирование разных категорий населения, чтобы люди шли на контракт. Если мы будем в таком темпе просто спускать на тормозах, то у нас скоро мобилизация вообще пойдёт в минус. А если ещё Россия проведёт мобилизацию, я тогда не знаю, что будут делать», – тревожился Костенко.

«Очень важный вопрос – учебные центры, комитет взял на контроль, мы в нескольких были и проверяли. Вот на это надо обращать внимание – это набор правильных людей. Не просто всех подряд. Самая большая проблема, что мы набираем всех подряд, а потом у нас большая армия, а на поле боя никого нет, потому что набираем ограниченно пригодных», – посетовал депутат.

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