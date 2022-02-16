Депутат Рады: «Укрзализныця» летит в пропасть

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Пока назначенное властью бестолковое руководство ГП «Укрзализныця» получает баснословные зарплаты и развлекается, грузооборот предприятия падает, а его сотрудники всё больше нищают.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что стало причиной резкого ухудшения состояния «Укрзализныци» в 2019 и 2020 годах при новой власти, которая шла, рассказывая, что всё будет хорошо. Общие доходы «Укрзализныци»: 2018 год – 2,5 миллиарда долларов, 2020 год – 2,4 миллиарда долларов. Грузооборот упал почти на 10%. Цифры по перевозкам ужасные – в первом квартале 2021 года мы минус семь процентов имеем. Что привело к этому?» – сказал Гончаренко.

«Люди в «Укрзализныце» имеют сверхнизкие зарплаты, их переводят на полставки, проводники, работники, машинисты получают жалкие зарплаты. А Сергей Лещенко получает сотни тысяч гривен в месяц. Это та самая дыра, которую необходимо убрать с «Укрзализныци», там таких много.

Они на эти деньги катаются на теплоходах и пьют виски за 60 тысяч гривен бутылка. Это я не преувеличиваю, это происходит на «Укрзализныце».

Я когда еду поездом, встречаю женщину-проводницу, которая проработала тридцать лет, и сегодня говорит, что получает 11-10 тысяч гривен, её переводят и не дают даже полную ставку. А в это же время так жирует Наблюдательный совет. Вы создаёте ТСК на ТСК, но результата нет, и «Укрзализныця» летит в пропасть», – резюмировал депутат.