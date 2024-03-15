Депутат рассказал о тайном ультиматуме Западной Украины

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Все годы после распада СССР верхушка в Киеве была вынуждена учитывать тайный ультиматум областей Западной Украины.

Об этом, ссылаясь на разговор с экс-президентом Украины Леонидом Кравчуком, на круглом столе в Севастополе рассказал депутат Госдумы Константин Затулин.

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Затулин рассказал, как в 1994 году на встрече с уже экс-президентом Леонидом Кравчуком тот ему поведал о заявлении шести областей Украины, которое должен учитывать любой президент.

«Был такой у нас разговор на разные темы, в том числе о событиях с Беловежскими соглашениями, что лежит в столе манифест шести областей Украины, западных областей, что если Восток Украины, Крым и Юг Украины будут тянуть в союз с Россией, то они, эти шесть областей, выходят из Украины и создают своё собственное государство. Для нас вообще такой исход был бы наилучшим во всей истории. Но, конечно, для тех, кто во главе Украины, это головная боль», – сказал Затулин.

По его словам, в итоге избранные президентами в Киеве все время были вынуждены учитывать этот ультиматум.

«Каждый из них, вплоть до Ющенко – и Кравчук, и Кучма, приходил с голосами востока Украины, в том числе и Крыма. А, становясь президентом, как в сказке Шварца, человек убивший дракона – сам становился драконом. Удержать запад Украины, потакать ему и так далее», – пояснил депутат.

«И вот, каждый из них всё время шли и жертвовали этому Западу Украины и своих избирателей, и свои прежние обещания и так далее, для того, чтобы этот Запад Украины удовлетворить, чтобы он остался, чтобы он не ушёл. Вот такая логика поведения все время приводила к одному и тому же», – добавил Затулин.

По его словам, Россия же не смогла воспользоваться ситуацией.

«У нас в 90-е годы господствовала такая точка зрения, что у нас проблем с Украиной быть не должно – всё, что раздражает нас в России на Украине, какие-то вопросы Севастополя, Крыма, Черноморского флота, – их нужно как можно быстрее любым образом снять. Потому что вот не должно быть никаких проблем между Россией и Украиной, братские народы и так далее. Братские не братские, а подвох заключался с самого начала в том, что нас начали использовать, и власть на Украине досталась людям, которые не собирались укреплять дружбу», – сказал Затулин.