Депутат: Турчинов оказался хитрее Зеленского

10.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Пройдёт очень короткий период времени, и президенту Украины Владимиру Зеленскому лично придётся отвечать за неконституционные указы, которые были им подписаны по рекомендации СНБО.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде, чем принимать решение, даже если это решение навязано, надо понимать, во-первых, эта ответственность будет исключительно на Зеленском. Точно так же, как все неконституционные действия, которые были им предприняты. Можно сколько угодно обсуждать Совбез украинский, но он не несёт ответственности, ответственность несёт исключительно Зеленский, который своим указом подписывает», – сказал экс-депутат.

«То, что Зеленского-то будут судить, это уже ясно, он натворил такого…. Ответственность несёт Зеленский лично, Совбез – консультативный орган», – согласился телеведущий Владимир Соловьёв.

«Кстати, обратите внимание, это два разных человека – допустим, Турчинов и Зеленский, – отметил Килинкаров. – Турчинов – вспомните заседание «секретное» по Крыму. Он же что сделал? Он как опытный чиновник со всеми договорился, чтобы все проголосовали «против», а он проголосовал «за» и снял с себя ответственность».

«Зеленский – человек вообще не понимающий последствия, ему кажется, что он поступил правильно, исходя из каких-то настроений. Но он не понимает, что пройдёт очень короткий период времени, и ему всё равно придётся отвечать за это», – спрогнозировал бывший депутат.