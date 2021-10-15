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15.10.2021 19:33 (Мск), Львов, Тарас Стрельцов
 
беспредел, Общество, Политика, Россия, Скандал, Судебный произвол, Украина
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Депутат Верховной рады поведал о кошмаре в правоохранительной системе Украины

Новости УкраиныГлядя на то, как «расследуют» гибель депутата Верховной рады Антона Полякова, страшно подумать, насколько...

Глядя на то, как «расследуют» гибель депутата Верховной рады Антона Полякова, страшно подумать, насколько недоступно правосудие для обычных граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Михаил Цымбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дай Бог, чтобы была установлена справедливость и реальная причина смерти Антона Полякова. Я лично верю в очень небольшой процент, что на самом деле станет известна правда. Народный депутат Украины, он критиковал остро и жёстко, он имел обострённое чувство справедливости.

Посмотрите, как расследуют правоохранительные органы относительно депутата, а что происходит с простыми гражданами у нас в регионах, почему мы имеем ситуацию, когда всё вешают на людей, которые не совершали преступления? Дело Шеремета комментировали все, а сейчас боятся, потому что понимают, что придётся отвечать», – сказал он.

Кроме того, депутат отметил, что в регионах Украины в правоохранительной системе творится кошмар: любого человека могут задержать и «навешать» уголовных дел.

«В областях, где практически правоохранительная система была расформирована, а не реформирована – люди годами ищут справедливости, до судов дела не доходят, никто не раскрывает преступления, а если кого-то одного задерживают, на него вешают уголовные дела, как на ёлку. Это трагедия всего общества, потому что гражданин не находится в безопасности», – сокрушался Цымбалюк.

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