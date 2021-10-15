Депутат Верховной рады поведал о кошмаре в правоохранительной системе Украины

Глядя на то, как «расследуют» гибель депутата Верховной рады Антона Полякова, страшно подумать, насколько недоступно правосудие для обычных граждан Украины.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Михаил Цымбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дай Бог, чтобы была установлена справедливость и реальная причина смерти Антона Полякова. Я лично верю в очень небольшой процент, что на самом деле станет известна правда. Народный депутат Украины, он критиковал остро и жёстко, он имел обострённое чувство справедливости.

Посмотрите, как расследуют правоохранительные органы относительно депутата, а что происходит с простыми гражданами у нас в регионах, почему мы имеем ситуацию, когда всё вешают на людей, которые не совершали преступления? Дело Шеремета комментировали все, а сейчас боятся, потому что понимают, что придётся отвечать», – сказал он.