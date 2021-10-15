Депутат Верховной рады поведал о кошмаре в правоохранительной системе Украины

Депутат Верховной рады поведал о кошмаре в правоохранительной системе УкраиныНовости Украины
Глядя на то, как «расследуют» гибель депутата Верховной рады Антона Полякова, страшно подумать, насколько недоступно правосудие для обычных граждан Украины.
Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Михаил Цымбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дай Бог, чтобы была установлена справедливость и реальная причина смерти Антона Полякова. Я лично верю в очень небольшой процент, что на самом деле станет известна правда. Народный депутат Украины, он критиковал остро и жёстко, он имел обострённое чувство справедливости.
Посмотрите, как расследуют правоохранительные органы относительно депутата, а что происходит с простыми гражданами у нас в регионах, почему мы имеем ситуацию, когда всё вешают на людей, которые не совершали преступления? Дело Шеремета комментировали все, а сейчас боятся, потому что понимают, что придётся отвечать», – сказал он.
Кроме того, депутат отметил, что в регионах Украины в правоохранительной системе творится кошмар: любого человека могут задержать и «навешать» уголовных дел.
«В областях, где практически правоохранительная система была расформирована, а не реформирована – люди годами ищут справедливости, до судов дела не доходят, никто не раскрывает преступления, а если кого-то одного задерживают, на него вешают уголовные дела, как на ёлку. Это трагедия всего общества, потому что гражданин не находится в безопасности», – сокрушался Цымбалюк.
Спасибо!
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