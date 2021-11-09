Депутаты-единороссы устроили демарш в Госдуме

Депутаты из фракции «Единая Россия» в Госдуме, избранные от Татарстана, не проголосовали в первом чтении за законопроект о публичной власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он содержит норму, запрещающую, чтобы должность главы субъекта РФ носила название «президент». В современной России такой запрет коснется только Татарстана. В октябре Госсовет Татарстана единогласно не поддержал законопроект.

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Депутаты от республики не принимали активного участия в обсуждении законопроекта. Вопрос о региональных президентах задавал представитель КПРФ Артем Прокофьев.

«Что касается главы РФ, то им является президент. В действующем законе написано, что это словосочетание не может быть использовано иначе. Здесь ничего нового нет. У нас был договор, который сыграл позитивную роль, но после этого была принята конституция, где говорится о единстве и территориальной целостности всех наших территорий, включая территорию субъектов. Можно называть главу региона губернатором, мэром», – ответил ему представлявший законопроект депутат Павел Крашенинников.

Больше этот вопрос в ходе дискуссии не поднимался. Однако, когда дело дошло до голосования, татарстанские депутаты Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Айрат Фаррахов, Айдар Метшин, Марат Нуриев, Рустам Калимуллин проголосовали против.

Кроме того, воздержались Ирек Богуславский, Ильдар Гильмутдинов, Альфия Когогина и Азат Ягофаров. За законопроект проголосовали депутаты, избранные в Татарстане, но не проживающие там.

Фракция «Единой России» в нынешнем созыве трепетно относится к вопросам партийной дисциплины. На прошлой неделе она исключила из своих рядов депутата Евгения Марченко из-за того, что он проголосовал против проекта бюджета в ходе рассмотрения этого документа в первом чтении. Разделят ли его судьбу депутаты от Татарстсана?

«По тому, что будет сейчас происходить с этой «шестёркой смелых», можно будет понять, всамделишная ли «татарская фронда» или эти люди просто задействованы в пиар-подсветке законопроекта Клишаса-Крашеннникова. Этому законопроекту уделяется несоразмерно много внимания в части «обнуления» губернаторских сроков и сопротивления ему со стороны «татарской фронды». Тогда как эти новеллы в этом законопроекте совсем-совсем не главные», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале политолог Максим Жаров.