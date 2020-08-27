«Дешевле их расстрелять как мишени»: Севастополь наблюдает за перемещением остатков ВМСУ

27.08.2020, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе в очередной раз за последние недели фиксируются перемещения старых украинских военных кораблей, оставшихся в бухтах с 2014 года – их переводят из одного места в другое. Еще в начале лета по городу распространились слухи, что остатки ВМСУ готовят к передаче в Одессу.

«Им предлагали передать, но украинцы отказались их забирать. Они не хотят принимать корабли, потому что это автоматически подтверждает российский статус Крыма и Севастополя. Ведь они принимают свои корабли от РФ с территории Крыма. Значит, это уже не их юрисдикция и даже не спорная территория. Путин им официально предлагал их забрать без всяких условий. Они гордо отказались.

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А нам теперь надо обеспечивать их непотопляемость. Проще и дешевле их расстрелять как мишени», – сказал «ПолитНавигатору» источник в штабе Черноморского флота.

Эксперт организации «Офицеры России» контр-адмирал Владимир Дудко полагает, что корабли ВМСУ уже вряд ли отдадут в Одессу.

«Их перемещают или для восстановления, или для утилизации. Я думаю, это с этим больше связано, чем с передачей в Одессу», – прогнозирует адмирал.

Дудко объяснил, что Украина остаётся недружественной страной, поэтому Россия не будет передавать вооружения.

«Украина нам дружественная страна? Нет. Кто же будет передавать недружественной стране боевое оружие? Я думаю, что не будут передавать, пока они снова не вернутся на свою Родину, в Россию», – резюмировал адмирал.