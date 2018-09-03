Дещица заявил, что подпевал ультрас и оскорблял Путина, «чтобы сохранить страну»

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Бывший глава украинского МИД, ныне посол Украины в Польше, Андрей Дещица, известный своими публичными оскорблениями президента РФ Владимира Путина, заявил, что остался при своем мнении и мог бы при необходимости повторить речевку украинских ультрас, сказанную им в 2014-м году. Об этом он заявил в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, в то время, когда он сказал, что «Путин – х….о», так было нужно сделать, чтобы избежать захвата российского посольства украинскими радикалами. Дещица уверен, что его слова помогли избежать последующей военной кампании РФ, но подчеркнул, что остался при своем мнении.

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«Я думаю, что нужно было исходить из ситуации, которая была там. И это было эффективно. Я думаю, что это было, наверное, не совсем дипломатично, но это повлияло на то, что мы сохранили страну, ее образ, имидж нашей страны. Не дай бог, если бы состоялось нападение на посольство Российской Федерации, это было бы основание для россиян ввести свои войска, чтобы защитить дипломатов, а на весь мир раструбить, что, видите, какая хунта.

Я думаю, ничего не изменилось, я остался при своем мнении. Но я думаю, что сейчас в эфире этого не следует говорить, но остаться при своем мнении, думаю, мы все остаемся при своем мнении», – заявил Дещица.

Ранее глава МИД Украины Андрей Дещица позволил себе публично назвать президента России Владимира Путина матерным словом. Это произошло возле посольства РФ, куда Дещица прибыл для переговоров с участниками беспорядков, настаивая, что протест должен быть мирным.