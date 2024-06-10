Десятки украинских уклонистов прорвали границу на военном грузовике

Игорь Шкапа.  
10.06.2024 12:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 692
 
Венгрия, Дзен, Закарпатье, Происшествия, Транспорт, Украина


На границе с Венгрией автомобиль пошел на прорыв заграждения. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

«Из информированных источников мне поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе. Событие произошло вчера, 9 июня. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывало на пересечение государственной границы в районе 225 пограничного знака. Инцидент произошел на участке «Косино» и «Большая Быйгань», – пишет автор в своем тг-канале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

На границе с Венгрией автомобиль пошел на прорыв заграждения. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1» двигался с полевой дороги через поле в направлении границы.


Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Украинская сторона официально подтвердила прорыв.

«Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

Кроме этого пограничники Украины задержали нескольких человек, которые возможно причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия. Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы денег», – заявил украинским СМИ спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.

По его словам, автомобиль якобы не принадлежит к военным формированиям, при этом он не объяснил, почему на машине были военные номера. Кроме того, Демченко добавил, что Венгрия не передавала Украине задержанных.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть