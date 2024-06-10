Десятки украинских уклонистов прорвали границу на военном грузовике

На границе с Венгрией автомобиль пошел на прорыв заграждения. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола.

«Из информированных источников мне поступила информация об инциденте на украинско-венгерской границе. Событие произошло вчера, 9 июня. Наши пограничники обнаружили дорожку следов от транспортного средства на контрольно-следовой полосе, что указывало на пересечение государственной границы в районе 225 пограничного знака. Инцидент произошел на участке «Косино» и «Большая Быйгань», – пишет автор в своем тг-канале.

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Видеокамеры зафиксировали, что грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами «4736 А1» двигался с полевой дороги через поле в направлении границы.

Позже венгерская полиция сообщила о задержании 32 человек на окраине села Барабаш.

Украинская сторона официально подтвердила прорыв.

«Относительно незаконного пересечения границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону сопредельной страны. В дальнейшем смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспортного средства и задержании 32 граждан Украины.

Кроме этого пограничники Украины задержали нескольких человек, которые возможно причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия. Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток по незаконному перемещению лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы денег», – заявил украинским СМИ спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко.