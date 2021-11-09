Дипломат о появлении флагманского корабля США у берегов РФ: «Это самое неприятное»

Находящиеся сейчас в Черном море ВМС США эсминец Porter и командно-штабной корабль Mount Whitney – это попытка Вашингтона поиграть мускулами перед Россией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко, отвечая на вопрос, почему заход американских кораблей в грузинский порт Батуми совпал по времени с разговором Владимира Путина с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

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По ее словам, случайности в том, что корабли НАТО появляются у наших берегов во время важных переговоров, нет,

«Мы уже не раз видели, как в такие моменты начинается информационное нагнетание. А визит кораблей США в Черное море — это игра мускулами. США предлагают еще раз посмотреть, какие военно-морские силы у них есть», – сказала Ветренко «Известиям».

В свою очередь экс-замминистра иностранных дел РФ Сергей Орджоникидзе, считает, что размещение американских самолетов в Румынии и Болгарии и корабли в Черном море ведут к обострению отношений между странами НАТО и Россией.

«То, что мы видим, – это военно-политическое давление. В Донбассе шли бои, и в это же время в Черное море вошли американские корабли. Но самое неприятное — это появление флагманского корабля Шестого флота США у наших берегов. По сути, это плавучий штаб, который может координировать действия ВМС, авиации и сухопутных сил», – подчеркнул Орджоникидзе.

Он убежден, что таким образом НАТО отрабатывает применение силы не только на море, но и на суше и в воздухе.