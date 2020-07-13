Дистанционное голосование «недемократично» в России, но «демократично» в Польше

13.07.2020, Киев, Игорь Петров

В условиях сохраняющейся эпидемиологической опасности президентские выборы в Польше проведены с использованием дистанционного голосования, и никто не видит в этом ничего странного.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Выборы в Польше прошли по абсолютно недемократичной и непрозрачной процедуре. Но это же «цивилизованная Европа», и что бы там не делали, у нас это воспринимают как нечто само собой разумеющееся.

Между тем, нет особой разницы между тем, как проходило голосование на этих выборах и тем, как проходило голосование по поправкам в Конституцию в России. Конечно, там не было мобильных пунктов, где голосовали у подъезда в багажнике автомобиля, но заочное голосование было. При этом никто не говорит о фальсификациях.

То, что победил Дуда – не удивительно. Он изначально прорабатывал ситуацию так, чтобы люди проголосовали правильно и не голосовали неправильно. У него была масса возможностей их подправить», – резюмировал политолог.