13.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Общество, Оппозиция, Политика, Польша, Россия
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Дистанционное голосование «недемократично» в России, но «демократично» в Польше


В условиях сохраняющейся эпидемиологической опасности президентские выборы в Польше проведены с использованием дистанционного голосования, и никто не видит в этом ничего странного.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Выборы в Польше прошли по абсолютно недемократичной и непрозрачной процедуре. Но это же «цивилизованная Европа», и что бы там не делали, у нас это воспринимают как нечто само собой разумеющееся.

Между тем, нет особой разницы между тем, как проходило голосование на этих выборах и тем, как проходило голосование по поправкам в Конституцию в России. Конечно, там не было мобильных пунктов, где голосовали у подъезда в багажнике автомобиля, но заочное голосование было. При этом никто не говорит о фальсификациях.

То, что победил Дуда – не удивительно. Он изначально прорабатывал ситуацию так, чтобы люди проголосовали правильно и не голосовали неправильно. У него была масса возможностей их подправить», – резюмировал политолог.

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