Дистанционное голосование «недемократично» в России, но «демократично» в Польше
В условиях сохраняющейся эпидемиологической опасности президентские выборы в Польше проведены с использованием дистанционного голосования, и никто не видит в этом ничего странного.
Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.
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«Выборы в Польше прошли по абсолютно недемократичной и непрозрачной процедуре. Но это же «цивилизованная Европа», и что бы там не делали, у нас это воспринимают как нечто само собой разумеющееся.
Между тем, нет особой разницы между тем, как проходило голосование на этих выборах и тем, как проходило голосование по поправкам в Конституцию в России. Конечно, там не было мобильных пунктов, где голосовали у подъезда в багажнике автомобиля, но заочное голосование было. При этом никто не говорит о фальсификациях.
То, что победил Дуда – не удивительно. Он изначально прорабатывал ситуацию так, чтобы люди проголосовали правильно и не голосовали неправильно. У него была масса возможностей их подправить», – резюмировал политолог.
Спасибо!
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