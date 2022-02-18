Длинный ковид-стол Путина довёл Геращенко до истерики

18.02.2022  20:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Дипломатия, Запад, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко возмущена тем, что президент РФ Владимир Путин сегодня при встрече обнял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и вообще не соблюдал с ним социальной дистанции, как с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

О своих израненных чувствах она написала в телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Верховной рады Ирина Геращенко возмущена тем, что президент РФ Владимир Путин сегодня при...

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Отметим, что малая или большая дистанция общения Путина с иностранными гостями объясняется исключительно протоколом. Гости сами решают, соглашаться или нет с ковид-требованиями по ПЦР-тестам принимающей стороны.

«Упыри. Демонстративное унижение Макрона, Орбана, канцлера Шольца, которых держали за километр от кремлевского тела. Обнамашки двух вампиров на фоне обострения на Донбассе. Путин ненавидит Майдан. Именно поэтому принуждение к «братской любви» носит такой иезуитский характер.

В сакральные для Украины дни, когда мы вспоминаем героев небесной сотни, кремлевский упырь вынашивает планы снова пролить кровь украинцев. В своем бункере, где к ноге допускают только придворного шута, он отказывается верить в то, что Украина и украинцы не вернутся.

Упыри ищут повод для провокаций. Обстреливают садики, эвакуируют сирот, чтобы везти их в ночь. Все по ГБистскому сценарию, когда перед танками выставляют женщин и детей. Хорошо, что мир последний месяц убрал из лексикона «глубокое беспокойство», от которого нас типает. Санкции против Путина должны включиться уже сейчас», – призывала Геращенко.

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