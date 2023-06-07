Для «Дождя» прозвучал «z-звонок»

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Человек, представившийся Тимофеем из Санкт-Петербурга, дозвонился в Европу, в студию телеканала-иноагента «Дождь». Ведущие хотели, чтобы их зрители возмутились тем, что им «приходится платить за войну».

«Я хотел бы сказать, что у вас делают ужасающие новости для нашей страны», – сказал Тимофей.

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Ведущий не понял, с кем имеет дело, и спросил, не замечает ли Тимофей, что ему приходится больше платить.

«Нет, деньги не проблема. Я считаю, что на свинорез можно было бы выделять намного больше денег», – ответил телезритель.

Ведущую охватила оторопь.

«Это был у нас z-звонок. Ну, бывает, прямой эфир», – попытался успокоить ее партнер по студии.