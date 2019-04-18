Для европейцев США, а не РФ стали главной угрозой – опрос

18.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Половина жителей Франции, Германии, Латвии, Польши, Сербии, Украины и России видят большую угрозу в США, чем в Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют результаты исследования «Security Radar 2019», проведенного Фондом Эберта, которые были представлены сегодня в Москве.

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опросе приняли участие 7 тысяч респондентов – по тысяче человек в каждой стране, он проводился с августа по октябрь 2018 года.

Так, 69% опрошенных отметили, что боятся, что в будущем конфликт может затронуть и их страну, 47% заявили, что ввиду усиливающейся напряженности между Россией и Западом, в Европе возможны новые войны. При этом, 50% ответили, что США являются угрозой для безопасности в Европе, а 43% видят угрозу со стороны России.

«Один из важных выводов, на мой взгляд, в том, что люди, на самом деле, не так настроены на конфронтацию, как нам кажется. То есть готовность к конфронтации намного меньше по сравнению с той риторикой политической и медийной, которая существует. Даже несмотря на то, что СМИ и публичный дискурс формирует общественное мнение.

Но мы видим, что есть определенная сопротивляемость у граждан, у простых людей, к конфронтации. И это очень серьезный социологический факт. Он говорит о том, что есть, если не общественный запрос, то, по крайней мере, база для того, чтобы двигаться к компромиссам, к развязке тех проблем, которые у нас есть, что мы не обречены на конфронтацию, на вражду», – заявил в рамках презентации Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.