Для России Зеленский станет новой версией Порошенко – Бабицкий

18.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

В своем интервью изданию «РБК Украина» лидер избирательной гонки Владимир Зеленский ясно продемонстрировал, что с его приходом к власти политическая линия Киева на российском направлении в целом не изменится.

Такое мнение корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал российский журналист Андрей Бабицкий.

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«Было понятно с самого начала, что Зеленский – это просто новая версия Петра Порошенко, и действовать он будет в рамках той же самой повестки, что и предыдущая власть, поскольку эта повестка устанавливается не Киевом, а Вашингтоном, и изменить правила игры американцы не позволят никому. Любой, кто попробует, сразу лишится головы в прямом и переносном смысле.

Собственно говоря, и биография Зеленского демонстрирует, что он всегда выступал на стороне националистических сил, когда он катался по прифронтовой зоне, встречался с бойцами «АТО», кланялся им в пояс за то, что они «защищают от мразей». Он прибегает к такой резкой риторике, хотя лучше бы ему помолчать, потому что русскоязычный электорат Украины считает его своим, а подобные заявления могут оттолкнуть от него значительное число избирателей.

Дело в том, что Запад выражает сомнения в том, что Зеленский будет привержен установленному для Украины внешне- и внутриполитическому курсу, и поэтому ему приходится публично заявлять о том, что он будет действовать точно так же, а может еще более жестко, чем его предшественник», – отметил он.

При этом, по мнению Бабицкого, от победы Владимира Зеленского также не стоит ожидать каких-либо переговоров с ЛДНР.

«Никаких изменений ожидать не приходится. Минск он этим заявлением фактически отменил, потому что Порошенко хотя бы чисто теоретически допускал возможность амнистии после перехода под контроль границы между Россией и Украиной. Этот же начисто отметает вероятность амнистии и установления особого статуса Донбасса. Он считает, что Донбасс только нужно информировать о том, какая замечательная Украина, и это единственное средство вернуться, а это значит, что война будет продолжаться.

Собственно Коломойский, который стоит за Зеленским, едва ли захочет потерять такой баснословно выгодный актив, как война», – пояснил Бабицкий.

При этом он расценил как ошибочную позицию некоторых российских СМИ, уделяющих чрезмерное внимание президентским выборам на Украине и пытающихся представить Зеленского, как лучшую альтернативу действующему президенту.

«Ожидания в России, которые сейчас очень популярны, что Зеленский – меньшее зло, мне кажется, абсолютно неоправданы. Во-первых, очень внимательно следят за выборами. Во-вторых, взят очень комплементарный тон в отношении Зеленского, что мне кажется абсолютно неверным. Зеленский чисто теоретически мог бы ситуацию несколько сместить, но он ее обостряет», – считает Бабицкий.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в интервью «РБК Украина» заявил, что выступает против закона об особом статусе и против амнистии для гражданских и военных служащих ДНР и ЛНР.

«Я считаю, что это вообще наша большая история и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине так же, как Украина нужна им, и что они такие же украинцы», — заявил он.

Зеленский также анонсировал создание русскоязычного медиапортала для «правдивого освещения событий на Украине». По его словам, Донбасс можно вернуть в состав страны только с помощью “информационной войны” за умы проживающих там людей.