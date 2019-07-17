17.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Для русского языка на Украине необходимо добиваться статуса второго государственного – донецкий социолог

Притеснение и уничтожение русского языка на Украине началось с момента объявления «независимости», когда все политические силы единогласно приняли русофобскую Конституцию страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы потеряли русский язык, его выдавливали. Об этом кричали в Москве, в ООН, в Европе, когда это подавлялось в 90-е годы.

Начал подавлять его Кучма, которого вы сейчас ставите в Минске. Что он может сделать, если когда принимали Конституцию, был уникальный шанс на два языка.

В день принятия Конституции самое большое предательство случилось, и те люди, которые считали себя коммунистами, демократами, руховцами, с этого началась точка отсчета в законодательстве, и потом все 20 лет это всё добивалось.

Если мы хотим понять, что нам делать дальше, то, в конце концов, эту бадягу надо заканчивать. Если не будет второго государственного языка, нечего разговаривать, меньшинством русские никогда не были на Украине», – отметил Копатько.

При этом историк и политолог Владимир Корнилов продемонстрировал фотографию памятки о штрафах за нарушение «мовного» закона, которую раздали харьковским учителям.

«В Харькове учителям уже раздали памятку, сколько штрафа им ожидается за использование русского языка в школе. Здесь цитаты из вашего закона. До 6800 гривен (порядка 14 тыс. руб. – прим. ред.) штраф учителю, деятелю культуры и так далее. Это две месячные зарплаты учителя», – возмутился эксперт.

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