Для спасения рейтинга Трампу предлагают заменить американскую педофилию украинской некрофилией

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 10:38
  (Мск) , Киев
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Дональду Трампу можно было бы отвлечь внимание избирателей от педофильского скандала поездкой на Украину.

Об этом на канале сексота СБУ, разгуливающего на свободе убийцы и нациста Сергея Стерненко заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональду Трампу можно было бы отвлечь внимание избирателей от педофильского скандала поездкой на Украину....

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«Вот, вы сказали про Эпштейна – это очень неприятная вещь, там снова подняли списки, кто ездил на острова, педофилия, Трамп подал в суд на 20 миллиардов. За клевету на него. Но как бы то ни было, это очень неприятная вещь, её нужно чем-то перебить», – сказал экс. [Какой-то «перемогой»?]. Я бы что сделал на его месте, скорее всего, это очень смелый шаг, но это бы перебило. Приехал бы на Украину, не объявляя никому ничего.

Это одно [что американцы меняют мнение, когда приезжают на Украину], но он очень не любит, не любил с самого начала, может, есть такая категория политиков. Я был на первом их съезде, когда его выдвигали в кандидаты, и там у них, как всегда, были вопросы ветеранов, вопросы погибших. Он как-то… Ему было некомфортно ездить встречать гробы с погибшими», – сказал Чалый.

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