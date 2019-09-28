28.09.2019, Донецк, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
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ДНР: Российский флаг поднят и останется над Донецком

Воссоединение Донбасса с Россией – это именно та цель, которая подняла на восстание пять лет назад жителей региона, отказавшихся подчиняться нацистам, захватившим власть в Киеве. Следствием отказа Украины выполнять Минские соглашения является бесповоротная интеграция ЛДНР с Российской Федерацией.

Об этом заявил журналистам руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для регионов России официально, публично мы являемся народными республиками Донбасса. Но есть и неофициальная точка зрения, которая широко распространена среди населения. Для них мы – часть России.

Донбасс был, остается и всегда будет промышленным сердцем России. Это наш выбор, который мы сделали еще пять лет назад.

На главной площади Донецка уже поднят флаг РФ. И я ни разу ни от кого за все это время не слышал предложения его снять.

Если посмотреть статистику, то на сегодняшний день уже десятки тысяч жителей Республик получили паспорта граждан РФ», – отметил Муратов.

Он подчеркнул, что молодежь Донбасса видит свое будущее в России.

«Что же касается российской аккредитации наших Донецких ВУЗов, то, как индикатор их качества образования могу привести пример. Моя старшая дочь планирует поступать в Донецкий медицинский университет им. Горького, потому что там первоклассная база, прекрасные преподаватели и хорошие перспективы», – сказал Муратов.

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