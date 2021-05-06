ДНР защитила своих граждан от банковского рэкета Украины

06.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В нарушение собственного законодательства украинские банки продолжали вымогать у граждан республик Донбасса задолженности по кредитам, но теперь этому пришел конец.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Несмотря на то, что киевская хунта устроила Донбассу экономическую и финансовую блокаду, это не стало помехой украинским банкам для наживы на донбасских жителях. Уже семь лет банковские работники ОЧУ (оставшейся части Украины) обрывают телефоны гражданам ДНР с требованием погасить задолженность по кредитам, которые люди брали ещё в официальной, догоспереворотной Украине, ставшей впоследствии сепаратистским и фашистским государством.

Однако теперь на законных основаниях жители Донецкой Народной Республики украинским банкам ничего не должны – Народным советом ДНР принят закон «Об обороте имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики». На основании этого документа долги наших земляков перед украинскими банками обнулены.

Важно отметить, что наши люди ранее ни в коем разе не противились погашению кредитов, но физически сделать этого не могли: с весны 2014 года украинские банки прекратили свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики. И чтобы ублажить запросы «незалежных» банкиров, донбассовцы должны пересечь линию соприкосновения и отдать дань в обмен на прекращение угроз и шантажа.

На встречные предложения донбассовцев приехать за деньгами в ДНР, банковские работники категорически отнекивались, ибо страшно, ведь Республика ежедневно обстреливается украинскими бандформированиями. Да и нет никакой гарантии того, что агрессивные нацики на блокпостах не конфискуют у банковских менеджеров деньги, изъятые у населения. А суммы, между тем, немалые.

Аппетиты у банкиров – нескромные. Помимо тела кредита, они требуют от жителей Республики полной выплаты пени. Последняя начислялась в течение семи лет, даже в нарушение украинского законодательства (если принимаемые постгоспереворотной Верховной радой «писульки» можно назвать законодательством).

Напомню, что войну против жителей Донбасса хунта назвала АТО, а позднее – ООС. В таком случае, жители так называемой зоны «АТО» (античеловеческой террористической операции) и «ООС» по хунтовскому «закону» не несут ответственности в виде пени и штрафов за несвоевременное выполнение обязательств по погашению кредитов на основную сумму задолженности. Данное положение действует с 14 апреля 2014 года.

Но украинским олигархам, владеющим банками и другими финансовыми учреждениями, важны только деньги. Поэтому они решили нажиться на донбассовцах по полной. Но не тут-то было: своих граждан Республика защитит не только от нацистских бандформирований, но и от банковских рэкетиров.

Помимо закона НС ДНР «Об обороте имущества, находящегося в собственности банков Украины, в собственность Донецкой Народной Республики», никто не отменял исковую давность кредита. Так как кредиты брались в украинских банках семь лет назад, то на все платежи распространяется исковая давность – то есть банк не имеет права их взыскать. Поэтому жители Донецкой Народной Республики, которые ранее кредитовались в «жовто-блакытных» банках, могут спать спокойно, – их задолженность улетучилась и на основании законодательной базы ДНР, и на основании «законодательства» ОЧУ (оставшейся части Украины).

Если обнаглевшие «незалежные» банкиры будут продолжать названивать донбассовцам, осыпая их угрозами и шантажом, то с недоевропейскими коллекторами мы будем бороться европейскими методами: подадим на них иски в Европейский суд по правам человека. И пусть Европа отрезвляет своих неугомонных вассалов.