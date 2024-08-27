До 300 орудий на километр фронта. 80 лет назад на берегах Днестра Красная армия устроила немцам второй Сталинград

На возвышенности у приднестровского села Кицканы стоит 36-метровый бетонный обелиск в форме штыка советской винтовки. Его видно издалека со всех сторон, а со смотровой площадки у памятника открывается впечатляющая панорама на Тирасполь, Бендеры и живописные села Слободзейского района.

80 лет назад здесь стартовала блистательная Ясско-Кишиневская операция, известная также как седьмой сталинский удар. С Кицканского плацдарма 20 августа 1944 года началось наступление частей 3-го Украинского фронта, которые совместно с войсками 2-го Украинского фронта, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии окружили и разгромили мощную группу вражеских армий, завершив освобождение Молдавии и открыв Красной армии путь на Балканы.

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О Ясско-Кишиневской наступательной операции много написано и сказано, но в Приднестровье снова и снова вспоминают о мужестве советских воинов и искусстве полководцев, обеспечивших ее успех. На обновленном в 2022 году мемориальном комплексе «Кицканский плацдарм» проходят памятные мероприятия, люди приносят цветы к Вечному огню. О деталях операции, в том числе малоизвестных, молодежи на месте событий рассказал исследователь, военный историк из Кишинева Алексей Русанов.

Площадка для прорыва

На нескольких правобережных плацдармах советские войска закрепились еще весной 1944 года, в ходе Одесской наступательной операции.

«37-я армия 3-го Украинского фронта, освободив Тирасполь 12 апреля, переправилась на правый берег Днестра, войска стремятся к единственной здесь высоте – кицканскому плацдарму, планируют штурм Бендер, куда ушли немцы. Ранее, в марте 1944 года, был освобожден первый город правобережной Молдавии – Сороки, части Красной армии выходят на границу с Румынией – взят город Ботошаны. Фронт огромной дугой выгибается на восток», – рассказывает Русанов.

Пробиться дальше советские войска пока не могут – они предельно истощены и нуждаются в усилении. Неудачно проходит в апреле–мае Кагульская наступательная операция, которая задумывалась как фланговый удар вдоль всей линии фронта, выбивающий немецкие части на Прут.

«Ее проводят 5-я ударная армия,а также 57-я, 37-я, 46-я, 6-я армии – вся эта масса войск пытается продвинуться вперед, но немцы успевают подтянуть резервы. У частей Красной армии дефицит боеприпасов, войска несут большие потери. В полках вроде люди есть – а на самом деле это молодежь, которую призвали десять дней назад. Поисковики показывали – люди воевали даже не в обуви, какое-то ее подобие… ее делали из автомобильных покрышек, что-то вроде лаптей. После десяти дней боев берется пауза», – говорит Русанов.

Летом 1944 года наращиваются силы для подготовки наступления, разрабатывается план внезапного и мощного удара по противнику. Войска готовятся к боям – разведка прощупывает врага, идет передислокация войск, по ночам – настоящая, днем – ложная, тыл дает оружие. К началу Ясско-Кишиневской операции 2-й и 3-й Украинские фронты значительно превосходят противника по количеству бойцов и техники.

Предусмотрели всё



Командование поставило войскам задачу одновременным ударом из-под Ясс и с кицканского плацдарма прорвать оборону противника, стремительным броском с севера и юга выйти за Прут в районе города Хуш и, сомкнув кольцо окружения, ликвидировать группировку врага, оборонявшегося на Кишиневском выступе, а затем развернуть наступление на Фокшаны, Галац, Измаил.

«План операции вызревает 30 июня 1944 года. Первые оперативные документы отправлены в армии, которые занимают позиции для наступления. В документах сказано: никаких письменных распоряжений, все распоряжения давать устно, все работы проводить в условиях чрезвычайной секретности», – отмечает Алексей Русанов.

Историк признался, что не знает другой военной операции, которая готовилась бы с такой тщательностью.

«К началу операции предстояло сосредоточить на плацдарме массы артиллерии. Предусмотрели все. Готовятся мосты пропускной способностью до 60 тонн, все работы проводятся в условиях чрезвычайной маскировки. Проводятся радиоигры, цель которых – дезориентировать противника относительно планов советского командования. На позиции перебрасываются танки – у каждого выкручиваются лампочки. Все радиостанции опечатаны. Не случайно для начала операции выбрана дата 20 августа. Должно стать прохладнее: в молдавскую жару люди еще наступать могут, но техника перегревается. Если же наступать в 10-х числах сентября – вероятны дожди, а значит, раскиснут дороги. Еще момент. Бессарабия испещрена речками, которые в период дождей становятся полноводными и форсировать которые в это время сложно. Последняя декада августа благоприятна с точки зрения водного режима Днестра – паводков в это время точно не должно быть. Командование также продумывает несколько резервных вариантов на случай срыва операции. Каждый полк выводится с линии фронта на десять дней на обучение, каждый боец знает свое место в рамках плана операции. Вся линия фронта отфотографирована – каждому артиллерийскому наводчику выдана фотография-панорама с ориентирами для изучения маршрута. Я разговаривал с артиллерийским разведчиком 5-й ударной армии, который вводил на плацдарм в ночь на 19 августа части артрезерва. Его поразило то, что когда артиллеристы вкатили пушки в заранее подготовленные капониры, у наводчиков просто «сщелкнулись» панорамы – то, что было видно из артиллерийских прицелов, совпало с тем, что было на фотографиях», – рассказал Русанов.

Четкость планирования дополнялась силой готовившегося удара. Была создана чрезвычайная плотность наступающих войск, констатирует он.

«37-я армия наносит основной артиллерийский удар. 120 тысяч человек наступают в шестикилометровой полосе. В этой зоне – от 250 до 300 орудий на километр фронта. Позже, после того как войска ушли наступать дальше на запад, сюда, на плацдарм, ввели две стрелковые дивизии, которые неделю собирали стреляные гильзы. Таков был уровень огневой мощи», – отмечает историк.

Советские войска действуют быстро, к вечеру второго дня операции вводятся механизированные корпуса. Наступление идет на запад и – по большой дуге – на юг. Танки, практически не встречая сопротивления, выходят к Комрату. Мощный узел вражеской обороны – город Бендеры. Это и транспортный узел, куда немцы свезли огромное количество боеприпасов, там крепость. Бендерское направление – ответственность 57-й армии.

Тяжелые бои завязываются за Суворовскую высоту – советские бойцы пытаются сбить артиллерийских наблюдателей, которые находятся на ее вершине, немцы отвечают огнем с запада. Как только наблюдатели сбиты – ситуация становится обратной: советские наблюдатели выходят на вершину холма и начинают корректировать огонь артиллерии по немецким тылам. Немцы вынуждены оставить Бендеры.

«Немецкое командование понимает, что ситуация тяжелая, к вечеру второго дня операции приходит информация, что ввод в бой 4-го гвардейского механизированного корпуса, который буквально за день прошел 80 километров, командование проморгало. Немецкие войска начинают отходить от берегов Днестра в тыл. Но отступление – это наиболее тяжелый вид боя, который требует наибольшей координации, на что уже нет ни сил, ни резервов», – говорит историк.

Уже 23 августа начался оперативный прорыв на всю глубину немецкой обороны. Советское командование принимает решение ввести в бой 5-ю ударную армию Берзарина, которая находится на плацдарме у Шерпен. 24 августа враг выбит из Кишинева, а 27 августа 5-я, 37-я армии и другие соединения ликвидируют 6-ю немецкую армию, оказавшуюся в кишиневском котле, – ту самую, что была разбита под Сталинградом и затем воссоздана.

«По румынскому самолету огонь не открывать»

На фоне наступления советских войск произошел военный переворот в Румынии – там был арестован фашистский диктатор Ион Антонеску, и когда линия фронта дошла до Бухареста, румыны уже воюют с немцами, на стороне которых выступали до сих пор. Не последнюю роль тут сыграл генерал, начальник Управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта Петр Ивашутин. По своим каналам он проводит переговоры с румынским генералитетом, близкими к королю Михаю I, о выходе этой страны из войны на стороне Германии.

«Советские генералы против этого решения, поскольку в марте 1944 года переговоры с Румынией привели к срыву Кагульской наступательной операции. Малиновский и Толбухин считают, что румын, которые уже понимали, что дела у них плохи, надо добивать и двигаться вперед. Но Ивашутин выходит на Москву и добивается своего. Есть очень интересные шифровки, которые предупреждают все зенитные части в полосе 57-й и 37-й армий: скоро полетит румынский самолет, по нему огонь не открывать. Судя по всему, это кто-то из румынского генералитета летел на переговоры», – говорит Алексей Русанов.

По мере продвижения советских войск на запад у немцев происходит колоссальный развал по фронту, им не удается стабилизировать обстановку. К 30 августа на правом берегу Днестра бои заканчиваются, Молдавия полностью освобождена, советские войска добивают части противника за Прутом. 31 августа войска Красной армии вступают в Бухарест. Это поражение стало самым катастрофическим для Гитлера с момента провала под Сталинградом.

«К 3 сентября ликвидация вражеской группировки завершена. В результате в рамках Ясско-Кишиневской операции Советский Союз получил несколько стратегических преимуществ: Румыния объявляет войну Германии, Германия лишается румынской нефти (эти поставки были для немцев основными), разгромлены большие массы войск противника (две румынские и две немецкие армии). С освобожденных территорий призываются бойцы, которые пополняют части Красной армии, продвигающейся далее на запад», – рассказал Русанов.

Он отметил, что румынские войска перешли на сторону Советского Союза и дальнейшие операции проводились уже совместно.

«О боеспособности румынских подразделений можно говорить разное, однако в Балатонской оборонительной операции 1945 года, которая велась силами 3-го Украинского фронта в Венгрии, румынские части сыграли не последнюю роль – благодаря их упорности в обороне удалось отстоять балатонские рубежи», – сказал исследователь.

Изучение операции продолжается

О Ясско-Кишиневской операции написаны книги, искусство советских полководцев, проявленное в ней, вошло в учебники для военных вузов. Но изучение седьмого сталинского удара продолжается до сих пор.

Историки находят в архивах документы, которые корректируют даты, факты, развенчивают мифы, касающиеся, в частности, подготовки наступления. Например, сравнительно недавно обнаружены первые приказы по Ясско-Кишиневской операции.

«До сих пор считалось, что ее первая проработка началась 8 июля 1944 года, а сейчас выяснилось, что ее начали готовить раньше – 30 июня. Есть также момент во многих воспоминаниях о том, что для наступления выбирали между шерпенским и кицканским плацдармами, о том, что Толбухин и маршал Тимошенко, который координировал действия двух Украинских фронтов, обсуждали это, поднимались на колокольню Кицканского монастыря, осматривали местность. Сейчас из приказов понятно, что кицканский плацдарм сразу был выбран площадкой для наступления», – говорит Русанов.

Он уточнил, что «проблема даже не в рассекречивании документов, а в их хранении – дела нередко оказываются там, где их и не думали искать».

Еще одна относительно недавняя находка – документальный фильм о Ясско-Кишиневской операции «Самый жаркий август», снятый в 1969 году на киностудии «Молдова-филм» режиссером Михаилом Израилевым. В 52-минутной ленте – уникальные кадры военной кинохроники, подготовка и проведение операции, показан Кишинев и другие населенные пункты Бессарабии во время войны. Алексей Русанов говорит, что лента считалась утерянной, но ее нашли на студии и оцифровали молдавские поисковики и общественные деятели Василий Сеньковский (глава поискового отряда «Август») и Алексей Петрович (руководитель Русского историко-патриотического клуба). Теперь фильм доступен в Сети.