25.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Донбасс, Мнение, Общество, Политика, Россия, Спорт, Украина

До конца Чемпионата мира в России спокойствия на Донбассе не будет – политолог


Очередное обострение на Донбассе связано со стремлением Запада максимально испортить проведение Чемпионата мира, который будет скоро проходить в России.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора заявил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

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«В обострении ситуации на Донбассе заинтересован Запад, и США в частности, в рамках своего геополитического противопостояния с Россией. Нынешняя украинская власть полностью является марионеточной, подконтрольной Западу, и, соответственно, думаю, что тут прямая взаимосвязь между желанием Запада обострить ситуацию, и, скажем так, максимально испортить проведение Чемпионата мира по футболу в России этим военным обострением, которое началось на Донбассе. Я думаю, что обострение будет или нарастать или какое-то время останется примерно на этом же уровне, т.е. на более высоком, чем это было длительное время до того. На время Чемпионата мира ожидать спокойствия на Донбассе вряд ли приходится», – заявил он.

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