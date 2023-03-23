До начала СВО Россия вытащила из застенок СБУ почти всех своих «агентов» – офицер СБУ

Россия вытащила практически всех агентов своих спецслужб из застенок СБУ до начала спецоперации.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам офицера, на Украине достаточно много людей, сотрудничающих с российскими спецслужбами.

«Судя даже по отчетам Службы безопасности Украины, после 14-го года, после Майдана, каждый год разоблачается определенное количество агентов российских спецслужб. В их числе достаточно большой процент занимают сотрудники правоохранительных органов. Причем, это не только полиция, Нацгвардия, это и Служба внешней разведки, СБУ и высших органов власти. Так что вы правы, их много…

Бывают случаи, когда реально разоблачали наших людей. И это, конечно, печально, горько. Но до начала СВО я был свидетелем нескольких обменов, когда большие партии меняли. Еще до СВО, до активной фазы, это был еще 19-20 год. Насколько мне известно, российская сторона вытащила практически всех людей, которые работали на российские спецслужбы. Это правда», – заявил Прозоров.