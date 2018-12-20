До президентских выборов ЛДНР остаются под угрозой удара

20.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

26 декабря истекает срок военного положения, введенного на Украине в 10 областях, после чего возможно обострение ситуации в Донбассе.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, по словам которого, вероятность военной провокации в Донбассе продиктована не военной, а политической необходимостью.

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“В частности, 28 декабря на Украине перестанет действовать военное положение. Невозможно себе представить, каким образом официальный Киев будет объяснять окончание этого режима, зато очень легко можно представить себе его продление. За последние несколько дней военная разведка ДНР и ЛНР перечислила порядка 20-30 реальных угроз со стороны Украины, включая атаку отравляющими веществами и так далее. Например, благодаря этому Порошенко может перенести или вовсе отменить президентские выборы на Украине”, – сказал эксперт.

Он полагает, что Донецк и Луганск полностью готовы к прямому военному противостоянию, но борьба с диверсантами является отдельной темой.

“Кроме того, Киев может предпринять провокацию, например, в Мариуполе, а не на территории самопровозглашенных республик. При этом, даже если до 28 декабря Украина не предпримет никаких провокаций на Донбассе, и военное положение будет отменено, опасность эскалации конфликта все равно никуда не денется. Пока на Украине не проведут президентские выборы, нависающая над ДНР и ЛНР угроза никуда не денется”, – резюмирует Денисов.

Ранее разведка ДНР сообщила, что Украина готовит диверсию на одном из промышленных предприятий Мариуполя с целью продления военного положения.

Политологи посчитали этот сценарий единственным вариантом для Порошенко сохранить под собой президентское кресло.