29.12.2018, Северодвинск, Михаил Рябов
 
Война, Донбасс, Россия
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Дочери убитого во Львове российского ополченца передан орден «За доблесть»

Сегодня в Северодвинске на церемонии прощания с российским ополченцем Валерием Ивановым, который был убит в колонии во Львовской области, не дождавшись освобождения из-за сорванного вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко обмена пленными, представители ЛНР передали его 18-летней дочери Александре орден «За доблесть» первой степени.

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Об этом «ПолитНавигатору» сообщил Родион Мирошник, представитель ЛНР на переговорах в Минске.

«Указ о награждении зачитал и.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, где говорится, что орден вручается посмертно «За личное мужество проявленное при выполнении воинского долга, верность и преданность идеалам республики, заслуги в становлении ЛНР».

Шеврон казачьего полка Народной милиции ЛНР передал один из сослуживцев Валерия, который и сегодня участвует в военных действиях на линии соприкосновения на Донбассе.

На прощании присутствовали родители Валерия Иванова, сестры, его жена и дочь, представители российского казачества, Союза добровольцев Донбасса, делегация правительства и Народного совета ЛНР, Народной милиции республики.

Была отслужена панихида. Кортеж с гробом отправится на кладбище, где с военскими почестями тело бойца будет предано земле», – рассказал Мирошник.

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