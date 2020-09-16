Додик в Хорватии помог православному собору и создал антисараевскую коалицию

16.09.2020, Загреб, Алексей Топоров

Сербский член Президиума БиГ Милорад Додик обсудил с президентом Хорватии Зораном Милановичем попытки Сараево превратить боснийских хорватов и сербов в людей второго сорта.

В столичном Загребе лидер боснийских сербов передал 100 тысяч евро пострадавшему от землетрясения православному собору Загреба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лидер боснийских сербов прибыл в Хорватию по приглашению президента страны Зорана Милановича. Подобный визит стал возможен благодаря тому, что лидеры боснийских сербов и боснийских хорватов Милорад Додик и Драган Чович на протяжении многих лет участвуют в союзе против бошнякской элиты Сараево, не оставляющей попыток превратить БиГ в государство, где в государственной и управленческой сфере доминируют бошняки-мусульмане.

Также визит стал возможен и потому, что после десятилетий правления праворадикальной элиты, с присущей ей сербофобией и определенной симпатией к идеям усташизма, у власти в Хорватии стал президент-социалист, считающий себя преемником хорватских антифашистов времен Второй мировой войны.

Милорад Додик и Зоран Миланович

«На встрече обсуждалась ситуация в БиГ и ее евроатлантические перспективы, проблемы в реализации Дейтонского соглашения, а также положение и права всех трех составляющих БиГ народов – хорватов, сербов и боснийцев, – говорится в пресс-релизе Администрации президента Хорватии. – Интерес Хорватии – это стабильная и функциональная БиГ, а также обеспечение равных прав хорватов в БиГ, как равноправного и конституционного народа.

Поэтому Хорватия не может оставаться пассивной, и не будет поддерживать инициативы в направлении одностороннего пересмотра Дейтонского соглашения, который поставит под угрозу мир и стабильность в БиГ и Юго-Восточной Европе».

Таким образом, на сегодняшний день можно точно говорить о том, что Додик заручился поддержкой со стороны хорватского президента Зорана Милановича в вопросе противостояния элите Сараево, представленной лидером крупнейшей бошнякской Партии демократического действия Бакиром Изетбеговичем, бошнякским членом Президиума Шефиком Джаферовичем и карманным «хорватским» членом Президиума БиГ Желько Комшичем, избранным благодаря голосам бошняков и не признаваемым соплеменниками национальным лидером.

Помимо этого, Милорад Додик встретился с премьером-министром Хорватии, представителем право-консервативной элиты страны Андреем Пленковичем.

«Темами для обсуждения были наше экономическое сотрудничество и проекты, над которыми мы вместе работаем. Необходимо более широкое экономическое сотрудничество», – довольно скупо рассказал о встрече с хорватским премьером лидер боснийских сербов.

Кроме официальной части визита, Милорад Додик встретился с митрополитом Загребским и Люблянским СПЦ Порфирием и передал ему пожертвование в 100 тысяч евро на восстановление Преображенского собора в Загребе, пострадавшего в ходе землетрясения, произошедшего в марте этого года.

Милорад Додик и митрополит Порфирий

«Этот визит показал, что где бы мы ни жили, какие бы границы нас не разделяли, если мы едины по духу и по своей идентичности, то мы едины везде», – прокомментировал встречу с Милорадом Додиком митрополит Порфирий.

Также лидер боснийских сербов посетил местную православную гимназию.