Додон посоветовал россиянам не прицениваться к аэропорту Кишинева

03.07.2019, Москва, Елена Острякова

Президент Молдовы Игорь Додон отговорил российских инвесторов покупать аэропорт Кишинева, который до недавнего времени находился в концессии у фирмы Avia Invest, аффилированной с предпринимателем Иланом Шором, бежавшим из страны после смены власти.

Об этом сам Додон заявил в интервью Tv8, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что попытался сделать Шор перед тем, как сбежать? Он продал дьюти-фри не знаю кому, и тот человек попал в ситуацию, когда он заплатил деньги и остался без дьюти-фри. Кроме этого, Шор попытался продать аэропорт инвесторам в России путем уступки договора цессии (прав — ред.) за большие деньги. Конечно, они связались со мной, рассказали об этом, и я сказал: не пытайтесь покупать какие-либо активы у тех, кто был у власти до сих пор, потому что все они будут возвращены государству», – сказал Додон.

Он уверен, что в руки Илана Шора аэропорт попал незаконно.

«Есть очень большая вероятность, что аэропорт вернется в эксклюзивную собственность государства. Он и сейчас является собственностью государства, там был заключен контракт о публично-частном партнерстве с инвестором, которым является Илан Шор. И я твердо уверен, что в аэропорт не были вложены личные деньги. Это были или деньги из украденного миллиарда, то есть, государственные деньги, или те деньги, которые пассажиры платят в качестве сборов», – объяснил глава Молдовы.

Напомним, 21 июня 2017 года Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о “краже миллиарда” из банковской системы Молдавии.

Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции – Илан Шор находится на свободе и даже был избран депутатом молдавского парламента по списку своей личной партии «Шор».