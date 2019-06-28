Додон заявил о серьезных экономических уступках со стороны России

28.06.2019, Москва, Елена Острякова

Правительство РФ приняло решение продлить льготный режим поставок для молдавских производителей, который предусматривает отмены пошлин по пяти товарным группам.

Об этом в своем телеграм-канале написал президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу выразить благодарность нашим российским партнерам и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские торгово-экономические связи получат новый импульс, что позволит значительно увеличить товарооборот», – написал Додон.

Льготный режим действует с 1 января текущего года. Благодаря этому экспорт овощей возрос в 6,6 раза, поставки яблок – на 67%, консервной продукции — в полтора раза винодельческой продукции – на 52%. Льготный режим позволил молдавским экспортерам сэкономить сотни миллионов леев.

Кроме того, Додон надеется, что Россия спишет Приднестровью долг по газу. Об этом он заявил в интервью «Комсомольской правде».

«За 26 лет накопился долг около семи миллиардов долларов, но не на нас. Есть предприятие Молдовагаз, оно должно Газпрому, а Газпром является учредителем и имеет контрольный пакет Молдовагаз. То есть дочерняя компания Газпрома должна ему внутри цепочки. Может, Россия спишет», – сказал Додон.

Российский «Газпром» ранее заявил, что задолженность Moldovagaz за 2018 год достигла 431,66 млрд руб. Большая часть задолженности (более 90%) приходится на Приднестровье.

Молдова неоднократно предлагала перевести приднестровскую часть долга на газотранспортного оператора Приднестровья ООО «Тираспольтрансгаз», но «Газпром» предпочитает сохранять долг за Молдовой, поскольку официальный Кишинев настаивает, что ПМР является молдавской территорией и отказывает республике в признании независимости