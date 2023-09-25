Договориться о мире на Украине? Не фантастика, но есть нюанс

Кто только ни строит сегодня мирных планов по Украине – от африканцев, бразильцев и индонезийцев до турок, арабов, китайцев и Папы Римского. Периодически на целесообразность неких компромиссов намекают даже некоторые круги на Западе, выступившем в роли коллективного поджигателя этой войны.

Проблема однако в том, что все авторы подобных планов не только по-разному видят границы возможных компромиссов, но и зачастую предлагают в качестве таковых то, что заранее обречено быть отвергнутым обеими сторонами. Возникает ситуация, похожая на сюжет советской юморески, в которой вчера раки были большие, но по пять, а сегодня маленькие, но по три.

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Происходит это потому, что ситуация «на земле» в ходе боевых действий постоянно меняется, и в результате то, что еще вчера могло бы стать платформой для устойчивого компромисса, сегодня является уже нижним порогом требований.

Не зря на днях министр Лавров резонно заметил, что территориальная целостность Украины отныне рассматривается Москвой исключительно в контексте внеблоковости Украины, то есть выполнения киевской властью того, что было заложено отцами-основателями современной версии украинской государственности в ее декларации о государственном суверенитете.

Но это, так сказать, внутренняя рамка возможных переговоров – между Москвой и Киевом. Если же расширить контекст до глобального уровня, где речь идет уже об архитектуре международного порядка и отношениях между Россией и Западом, то здесь уже основой для прочного мира может стать то, что на языке пользователей операционной систеы Windows можно назвать System restore, то есть откатом операционки, восстановлением предыдущего состояния дисков – на момент до возникновения системной ошибки.

Впрочем, и тут никуда не деться от разногласий по вопросу о том, что же именно считать такой системой ошибкой, после допущения которой – засбоила вся система международных отношений. Например, на Западе уверены, что всему виной «непомерные имперские амбиции России» – мол, берет не по чину и нарушает некие правила. Вопрос, кем и в чьих интересах они установлены, обычно в разговоре опускается.

Максимум, на который готовы пойти западные «голуби» – это размежевание по текущей линии фронта по «корейскому» или немецкому сценариям, которые периодически вбрасываются в дискурс западной прессой. При этом решение принципиальных вопросов просто повисает в воздухе, откладываясь на неопределенное будущее.

Альтернативный взгляд на вещи исходит из того, что первично не то, где проведены границы, не формальные способы замирения, а то, снимают ли они накопившиеся противоречия, вызвавшие войну или нет. Учитывают ли они коренные интересы участников конфликта, или нет.

В этом смысле интересен анализ ситуации авторства Виктора Медведчука- украинского политика-оппозиционера, персонифицирующего альтернативу Украине Зеленского. Вот, что он пишет:

«Исходя из интересов национальной безопасности, Россия не может себе позволить иметь у себя под боком фанатичное недогосударство, живущее войной и ненавистью к россиянам. Естественно, что простое прекращение огня не решает главную причину конфликта, полное игнорирование интересов безопасности и суверенитета России». Три условия разрядки в российско-украинском конфликте – Telegraph

К слову, из такого понимания вырастает и сама идея другой Украины – как инструментария мирного процесса. Ведь, если сама Украина внутреннее не изменится, никакие сторонние манипуляции и жонглирование границами решить проблему не смогут, просто, вместо нынешнего Зеленского придет такой же, но с другой фамилией.

Нынешнее отсутствие внутренней и внешней субъектности ставит Украину перед выбором – или продолжать идти прежним курсом, который ее привел именно в ту точку, где она сейчас находится. Или – поломать навязанный сценарий. Но для этого необходимо осознание того, что Западу Украина неинтересна даже в качестве сырьевого придатка, о чем опять же говорит все тот же Медведчук.

И если мы соглашаемся с тем, что решить проблему можно лишь путем устранения ее причин, то сформулировать условия замирения или разрядки, как ее называет лидер «Другой Украины», не составит особого труда.

Что это за условия? Следуя логике Медведчука, на первый план выходит признание со стороны Запада интересов и суверенитета не западных стран. Второе по значимости условие замирения – это приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Иными словами, должна быть прекращена ставшая для постмайданной Украины нормой виктимизация носителей альтернативных прозападным убеждений, оценок и ценностей. Украина должна стать страной, безопасной для людей с пророссийскими взглядами. Их манифестация не должна быть поводом для уголовного преследования, травли, ограничения в правах, а тем более – убийств, как сегодня.

Ну, и в-третьих, нужно определиться в приоритетах. Что важнее – международная безопасность или интересы ВПК – тех самых «фабрик смерти», которые раскритиковал параллельно с Медведчуком и Папа Римский. Потушить огонь бензином – не получится, а расширение номенклатуры смертоносных поставок Украине не поможет ей победить, а лишь выведет эскалацию на новый уровень.

Без такого понимания, никакие переговоры по Украине не дадут результата. Тем более в ситуации, когда сама Украина в лице монополизировавших право говорить от ее имени людей категорически отвергает даже саму мысль о мире на основе отказа от ведущих в тупик и заведомо невыполнимых максималистских требований.

Мировые игроки должны принять друг друга такими, какие они есть, отказавшись от попыток принудительного перевоспитания по чужим лекалам. Вместо одного глобального «монастыря», навязывающего во всех уголках мира свой устав, должна возникнуть конкурентная среда, в которой множество «монастырей» живут по своим уставам.

Кто-то назовет такую картину мира наивной или утопичной, но именно она только и способна уберечь планету от глобальной катастрофы.