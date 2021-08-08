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08.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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«Доиграемся!» – Карасев опасается, что конфликт в Донбассе станет этническим

Новости УкраиныПроводимая Киевом гуманитарная политика насильственной украинизации может спровоцировать на Донбассе этнические чистки, как во...

Проводимая Киевом гуманитарная политика насильственной украинизации может спровоцировать на Донбассе этнические чистки, как во время войны в Югославии.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сначала Донбасс решайте, его можно решить хотя бы для того, чтобы не допустить больше смертей. Решить этот конфликт можно, потому что, в отличие от Югославии, там погибло за два года около 200-300 тысяч человек. С религиозной резнёй, с этническими чистками и этнической резнёй», – говорит эксперт.

«У нас же такого нет. Конфликт на Донбассе не этнический. По крайней мере, был. Но мы так можем доиграться своей гуманитарной политикой, что сделаем его этническим», – заявил Карасёв.



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