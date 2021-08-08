«Доиграемся!» – Карасев опасается, что конфликт в Донбассе станет этническим

08.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Проводимая Киевом гуманитарная политика насильственной украинизации может спровоцировать на Донбассе этнические чистки, как во время войны в Югославии.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы сначала Донбасс решайте, его можно решить хотя бы для того, чтобы не допустить больше смертей. Решить этот конфликт можно, потому что, в отличие от Югославии, там погибло за два года около 200-300 тысяч человек. С религиозной резнёй, с этническими чистками и этнической резнёй», – говорит эксперт.

«У нас же такого нет. Конфликт на Донбассе не этнический. По крайней мере, был. Но мы так можем доиграться своей гуманитарной политикой, что сделаем его этническим», – заявил Карасёв.