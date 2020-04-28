28.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Туризм, Украина
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Доигрались: Всех прибывающих в Крым из Украины будет «упаковывать» полиция




Всех прибывающих в Крым из Украины на границе с республикой будет встречать автобус с полицейскими, чтобы провести гостей полуострова в обсерватор.

Об этом на заседании штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции заявил замглавы регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Крутикова, за прошедшие сутки с территории Украины в Крым попали 13 человек.

«Вручены постановления, направлены в обсерватор. С МВД отработан вопрос по поводу того, чтобы в автобусах, которые везут людей с границы в обсерватор, находился сотрудник полиции, – заявил Крутиков.

Решение об усилении принято из-за участившихся случаев неадекватного поведения гостей республики. Например, по информации замглавы полиции по Крыму Александра Смаглина, накануне одна из въехавших в Крым женщин отказалась выполнять требования Роспотребнадзора и была оштрафована на 15 тысяч рублей.

«Составлен протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) – это на границе в Армянске. Женщина отказывалась выполнять постановление Роспотребнадзора. Протокол составлен и совместно с Роспотребнадзором все равно она доставлена в обсерватор».

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