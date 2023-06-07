Доказано Бучей: Украина не остановится перед подрывом дамбы Киевского водохранилища

Западные СМИ сразу после прорыва дамбы Каховского водохранилища хором, как по писанному (впрочем, почему «как», именно по заготовкам) начали обвинять Россию.

Да, ГЭС, находящуюся под контролем ВС РФ, сами они же и подорвали? А до того сами обстреливали уже свою же АЭС! И глава МАГАТЭ, изображая из себя идиота, так и не сумел выдавить из себя правду и назвать тех, кто вел обстрелы ЗАЭС, то есть ВСУ.

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Кстати, мы ещё услышим вой Гросси о том, что нужно срочно установить международный контроль над ЗАЭС из-за возможного обмеления водоема, использующегося для охлаждения станции.

А до того Киев и Запад обвиняли подразделения ДНР-ЛНР, в том, что они сами себя обстреливали на протяжении более 8 лет. И «Северные потоки» Россия сама подорвала.

Считают ли западные СМИ всех своих читателей тупым быдлом? Да им плевать им на мнение своих граждан, всё сожрут. Да и развитое клиповое мышление, забившее навыки и способность к анализу, поможет. Если же кто-то будет возражать и призывать к здравому смыслу, так это будет голос вопиющего в пустыне, его никто не услышит, ему трибуну и рупор не дадут – заглушат моментально.

Аргументы у Киева и стоящими за ними трансляторами мнения Запада удивительные, всерьёз воспринять их могут альтернативно одаренные одичалые, подключенные к матрице украинского информационного поля на протяжении 9 лет. Да, это имеет последствия для работы мозга.

Обосновать подрыв дамбы целями РФ по сдерживанию «контрнаступу» – это, конечно, не только верх цинизма и издевательства над мозгами аудитории, но и бред сивой кобылы, не выдерживающий критики.

Слив воды выгоден как раз ВСУ, потому что основной удар они планировали именно в районе ЗАЭС и Запорожья. Днепр там теперь будет значительно уже.

И именно разлив Днепра ниже Каховки, на время создавая непроходимую преграду для форсирования как с той, так и с другой стороны, позволяет ВСУ перебросить резервы с этого направления для усиления наступательной группировки в районе Запорожья.

Разлив Днепра приводит к затоплению в большей степени левого берега Днепра – территории, находящейся под контролем ВС РФ. Именно для России создается больше проблем с эвакуацией населения и, рано или поздно, с восстановлением больших территорий после экологической катастрофы.

Это не первый случай, когда ВСУ используют подрыв дамбы в тактических целях. Такое уже было в начале СВО под Киевом, когда ВСУушники разрушили в два захода дамбу на реке Ирпень, чтобы помешать переправе российских подразделений.

Можно не сомневаться, ЦИПСОшники уже написали тексты для попыток посеять панику у мирного населения из-за проблем с электричеством, водоснабжением, которые могут быть после подрыва ГЭС.

Кстати, сейчас можно сказать, что отвод подразделений ВС РФ из Херсона был оправдан. Если бы части российской армии не были выведены, ВСУ взорвали бы дамбу намного раньше. И о таких планах проговаривались террористы из ГУР МОУ.

Однако ряды хора обвинений России в подрыве дамбы и ударах по ГЭС не такие стройные, как хотелось бы западным режиссерам событий на Украине. Сомнения виновности России высказали и Илон Маск, и Такер Карлсон.

Да, они часто высказывают отличное от мейнстримовского мнение. Но уже и британский премьер Сунак заявил, что не следует торопиться с выводами.

Немецкий Bild сменил заголовок с «Война на Украине. Россия взорвала огромную плотину» на «Взорвана огромная плотина на Украине». Это не отменяет общего транслируемого мнения, но, тем не менее, они понимают, какую чушь пытаются нахлобучить на мозги своих граждан.

Всё это показывает, что для тех, кто руководит нацистским киевским режимом, жизнь людей на территории бывшей Украины не представляет никакой ценности. Эти люди – просто ресурс, который можно использовать в информационной войне, вплоть до принесения их в жертву ради нужного информповода, фото и видеокадров, цепляющих за душу. Доказано Бучей и множеством других событий.

Они не остановятся и перед подрывом дамбы Киевского водохранилища. После чего может быть смыта левобережная часть Киева с миллионом жителей. И это смогут использовать для обвинений России и как повод для вмешательства НАТО. Мы имеем дело с циничными сатанистами для которых нет ни в чем предела.