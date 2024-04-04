«Докажем Западу»: срочно нужны ракеты для комбинированных ударов в глубине РФ – комбат ВСУ

Нужно наносить больше ударов по НПЗ в глубине РФ, чтобы Запад видел, что ничего глобального со стороны Москвы за этим не последует, – и можно передавать Украине дальнобойные ракеты, чтобы переходить на комбинированные с БПЛА налёты.

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил комбат ударных беспилотных авиакомплексов «Ахиллес» 92 Омбр им. атамана Сирко ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас достаточно важно показать, в том числе и Западу, что не так страшен чёрт, как его рисуют. Что можем бить Россию достаточно глубоко на их территории, и это не приводит к каким-то глобальным последствиям, за исключением того, что мы лишаем противника возможностей. Это сигнал для наших международных партнёров, что Украине необходимо передавать и дальнобойные ракеты. Потому что максимально мощное огневое влияние по врагу можно сделать комбинировано, когда мы наносим поражение по их объектам, таким как НПЗ, по военным объектам, объединённым влиянием – как они это делают, то есть ракеты, плюс дополнительно БПЛА дальнего радиуса действия. Это даёт максимальный результат», – рассуждал боевик.

Он уверен, что таким образом удастся «снести» Россию.

«Хотя много кто из аналитиков говорит, что Россия очень крепкая экономически, денег хватает, им всё равно, они ещё могут долго держаться, из капельки формируется струя, а из струи большая мощная речка. Поэтому такие удары – это те капельки, которые дают нам возможность выйти в системную работу, в струю. А речка, особенно если это горная река, это та стихия, которая может снести перед собой любую преграду. И я уверен в том, что РФ вот так поэтапно мы тоже можем снести», – разошелся ВСУшник.