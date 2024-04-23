«Должно лететь по Москве и Ленинграду» – сын советского офицера

Анатолий Лапин.  
23.04.2024 12:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна наносить удары не только по Белгороду и российскому приграничью, а и по дальним тылам России, не исключая Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил уроженец Калининграда, сын советского офицера, а по совместительству харьковский бизнесмен и экс-замглавы облгосадминистрации Юрий Сапронов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украина должна наносить удары не только по Белгороду и российскому приграничью, а и по...


«Мало летит. Просто мало, надо, чтобы больше летело. Это же абсолютно непонятная зомбированная страна. Там же не только Тува, Удмуртия и Чукотка, – там же есть Москва, Ленинград, Новосибирск», – заявил Сапронов.

Ведущий уточнил, что лететь должно не только по Белгороду.

«Ну, конечно, – подтвердил Сапронов. – Я лично, когда началась активная фаза войны, ждал пару месяцев, думал, ну сейчас же гробы придут туда и солдатские матери выйдут на улицы. Не вышли: «Машину лучше получу. Какую-то «Калину», малину». То есть внутреннего протеста нет».

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