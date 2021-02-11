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11.02.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Политические убийства, Произвол, Россия, Украина
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Донбасс будет ненавидеть Украину ещё несколько поколений – Соловьёв

Новости Украины

Главная задача республик ЛДНР в Минских соглашениях – не допустить вхождения в состав нацистского государства, которое предполагает концлагеря для жителей Донбасса, отказ от русского языка, отказ от своей веры и культуры.

Об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил телеведущий Владимир Соловьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина не преследует цель возвращения себе Донбасса с его населением – ни при каких обстоятельствах. Они не могут себе этого позволить, потому что это полностью меняет политический расклад внутри страны, у них нет возможности для восстановления Донбасса ни при каких обстоятельствах. И они понимают, что получают людей, которые их ненавидят, и будут ненавидеть еще несколько поколений.

Смотрим на республики. В чём задача республик в Минских соглашениях – ни при каких обстоятельствах не оказаться на территории нацистского государства, которое предлагает населению Донбасса концлагеря, балльную систему, поражение в правах, отторжение земли, отказ от русского языка, отказ от своей веры, отказ от культуры», – заявил Соловьёв.

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