Донбасс: Драка становится неизбежной

Новости Украины

Что может не позволить России принять адекватные, понятные своим гражданам меры по защите жителей Донбасса? Мнение Запада? Там могут обвинить Россию в… в чём? В не соблюдении Минских соглашений? Это будет новостью? В «агрессии», не замечая агрессии Киева, длящейся уже 8 лет? Это будет неожиданностью? Разве мы это не проходили в 2008.08.08?

В поддержке «сепаратистов»? А кто сепаратист? Те, выступил против государственного переворота в стране и попытался защитить свой привычный уклад жизни, традиции, историю, язык, религию? Или всё же те, кто расколол Украину майданом, натягивает Галичину на весь глобус Украины, ведёт войну с частью своего (уже бывшего) народа?

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Мы можем не сомневаться – вне зависимости от развития ситуации на Донбассе, на Западе виновной будет объявлена Россия! Они знают, что Россия, нынешняя Россия, не сможет не заступиться за своих, не важно – есть ли у них паспорт гражданина РФ или пока нет, когда жилые кварталы Донецка, Луганска, Горловки, Дебальцево и десятков других городов и сёл будут полыхать, а улицы и автотрассы будут полны трупов взрослых и детей, не успевших эвакуироваться. Да и колонны автомобилей жителей Донбасса, направляющиеся в сторону российской границы, будут представлены в западных СМИ, как последствия «агрессии России».

В такой ситуации, как говорил президент Путин, – если драка неизбежна, нужно бить первым. Похоже, что драка становится неизбежной.

Чем может ответить Запад? Санкциями? Какими ещё, чтобы они не прилетели троекратно утяжеленным бумерангом в тех, кто их запускает? Военной агрессией? Точно? Они на это готовы? А, если по-честному, они готовы участвовать в войне против России? А одновременно защищать Тайвань готовы? А к Ту-160 с «Кинжалами» и «Цирконами» на аэродромах в Венесуэле, Никарагуа и Кубе готовы? А к РПКСН с «Булавами» на борту у побережья США – точно готовы?

А, что же Зеленский? Да, не он решает, не он влияет на геополитические процессы. В этой шахматной партии Украина не игрок. Уже даже не фигура. Это доска, на которой разыгрывается партия. Есть у доски свое мнение? Конечно, оно может быть. Но, кому оно интересно? Понимает ли Зеленский во что влез? Что не по Сеньке шапка? Да, второе имя Зеленского – Цугцванг. Возглавит геноцид на Донбассе – рано или поздно будет подсудимым на «Нюрнберге-2.0». Откажется – моментально сметут свои же по приказу извне и по собственному удовольствию.

У него есть последний шанс. Сыграть «голубя мира» – это единственный шанс, и единственный дубль. Лететь в Москву. Назвать вещи своими именами, в качестве легитимного (для Запада) президента – покаяться перед своим народом, в качестве главнокомандующего – дать приказ на отведение подразделений ВСУ от линии фронта. Да, ему на Западе не простят. Но в любом другом случае, он быстро станет лишним свидетелем и отработанным материалом, а что с такими происходит на Западе могли бы рассказать Березовский, Немцов и другие. Но не расскажут.