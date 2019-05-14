Донбасс говорит Украине окончательное «Прощай»

14.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Выдача российских паспортов населению ЛНР и ДНР означает прекращение боевых действий и замораживание конфликта на десятилетия, поскольку украинское руководство не осмелится вести обстрелы населенных пунктов, где проживают граждане РФ.

Об этом в эфире интернет-канала TOPINFORM заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По большому счету, уверен эксперт, новый президент Украины Владимир Зеленский будет проводить политику своего предшественника, но с менее агрессивной риторикой.

«Там впечатление о том, что Зеленский будет проводить плюс/минус ту же политическую линию, которую проводил Порошенко в отношении Донбасса и Крыма. Тут он за рамки тех маячков, которые ему уже выставили, вряд ли сойдет. Та же риторика, только в более мягкой, менее агрессивной форме. А значит надо понять, что в таком случае получите замораживание конфликта на десятилетия вперед. Ведь одно дело упражняться в артиллерийской стрельбе по своим согражданам, которых нарекли российскими наемниками, сепаратистами и так далее, а другое дело, если там пострадают граждане РФ», – сказал политолог.

«У Зеленского очень простой ультиматум – либо немедленное принятие «Минска» без всяких условий и оговорок, либо замораживание ситуации на десятилетия вперед. Как с Южной Осетией, Абхазией, Приднестровьем. А, по сути, Донбасс говорит Украине «Прощай», – заявил Золотарев.