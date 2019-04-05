Донбасс хочет в Россию, а Захарова предлагает ему украинские выборы

05.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в Москве выразила сожаление по поводу того, что Киев не организовал возможность проведения выборов украинского президента на территории ЛДНР.

Чиновница при этом не упомянула, что еще в 2014 году население республик Донбасса проголосовало на референдуме за самостоятельность, надеясь на последующее воссоединение с Россией по примеру Крыма, и уже пятый год ведет вооруженную борьбу, отстаивая свой выбор.

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«Есть одна серьёзнейшая вещь, которая почему-то выпала из наблюдений специализированных структур, о ней стараются не говорить на Украине, и в мире эту тему обходят молчанием, а именно – Донбасс. Ведь там голосование не проходит. Этих людей киевский режим вычеркнул из состава Украины, и это исторический факт… Главный вопрос и главная проблема этих выборов – это то, что ножом по живому была отделена часть и территории, и населения от принятия важнейшего решения.

Это то, что не может не волновать всех, потому что, собственно говоря, именно этому были посвящены пятилетние усилия международного сообщества, и это стало, на мой взгляд, самым страшным ударом по всем переговорным, политическим процессам, которые были направлены на урегулирование внутриукраинского кризиса», – сказала Захарова.