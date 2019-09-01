Донбасс может спасти русскую Украину – Погребинский

01.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Если не вернуть Донбасс под власть Киева, предоставив ему широкую автономию, Украина окончательно лишится шанса вернуться в лоно Русского мира.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, нет иного способа сохранить Донбасс в составе, кроме как создания автономии с большими полномочиями.

« Мой шкурный интерес здесь заключается в том, что присутствие Донбасса в составе Украины сохраняет мощный элемент русского влияния, а я считаю себя представителем русской Украины.

И когда Крым ушёл, если уйдёт Донбасс, то людей, которую представляют такую же точку зрения о самоценности русской Украины, русско-украинской культуры, будет меньшинство, совсем мало влияющее на жизнь нашей страны. Я считаю, что это потеря не только для русской Украины, но и для всей Украины», – отметил он.