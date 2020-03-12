12.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Донбасс: Нападение на Сивоху – еще одно доказательство беспомощности Зеленского




Сегодняшнее нападение националистов на Сергея Сивоху, главного «примирителя» с Донбассом в команде Владимира Зеленского, наглядно демонстрирует, что власти Украины не могут обеспечить никакие гарантии выполнения мирных соглашений.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник.

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«Украинская власть Зеленского не в состоянии защитить даже свои мирные инициативы от своих же радикалов. Какие тогда гарантии безопасности эта власть способна дать жителям Донбасса?

Украинская власть утратила монополию на насилие и не спешит ее вернуть. Отдельным представителям украинской власти эта ситуация выгодна и они крышуют радикальных молодчиков. Они способны сорвать любой проект, направленный на установление силы закона. Им выгоден закон силы, тем более, когда и силы правоохранителей, и силы уличных радикалов сосредоточены в одних руках.

Это ещё один щелчок по носу Зеленского с напоминанием, «кто в доме хозяин». Это и демонстрация международным структурам, насколько серьезно можно относиться к обязательствам Зеленского, которые по своему усмотрению может запросто сорвать и растоптать кучка радикалов», – сказал Мирошник.

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