Донбасс предупредил Зеленского: Готовы ответить силой оружия

30.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

Владимир Зеленский по традициям своего предшественника Петра Порошенко пытается симулировать выполнение мирных соглашений по Донбассу, параллельно не останавливая обстрелы территории ЛДНР, которые продолжает украинская армия. Считать, что республики Донбасса не смогут ответить силой оружия – фатальная ошибка Киева.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома Общественного Движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Президент Украины Зеленский заявил, что территории Донбасса, неподконтрольные Киеву, попадают в перспективные планы по децентрализации. Этим пан Зе и его «слуги» в очередной раз пытаются подменить выполнение требований по закреплению на постоянной основе особого статуса за ДНР и ЛНР, что непосредственно предусмотрено Минскими соглашениями.

Именно эти попытки украинской стороны переиначить однозначные положения, закрепленные в документе, имеющем международный статус, привели к тому, что на линии соприкосновения до сих пор разговор идет на языке пушек. Добросовестное выполнение Минских договоренностей Киевом еще пять лет назад могло положить этому конец и перевести разрешение конфликта в дипломатическую плоскость.

Но история не терпит сослагательного наклонения, и Зеленский, продолжая линию Порошенко, безрезультатно пытается склонить Донбасс к капитуляции на условиях Киева. За эти годы должно было стать очевидным, что мы способны и силой оружия, и силой слова отстаивать свои интересы. Поэтому никакие ухищрения украинской стороны не заставят Донецк и Луганск отступить от ответственной миссии воплощать надежды и мечты народа Донбасса.

Наш выбор сделан, наше будущее – с Россией! А бесперспективные потуги Украины помешать этому влекут лишь слезы и кровь, на которых наживаются олигархи и их приспешники», – заявил Муратов.