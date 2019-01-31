«Донбасс теряет ориентиры, можем его потерять» – социолог

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна в самые сжатые сроки выстроить политику по отношению к Донбассу, если не хочет его потерять.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мой тезис относительно того, что Украина потеряна, говорит о высоком риске потери и самого Донбасса. Отсутствие политики или действий по отношению к этому региону приведет к серьезным последствиям. Самая главная проблема – это неопределенность. Помимо всей блокады, тяжести и жутких условий, народ готов стоять и держаться, но когда нет ориентира, всё рушится. Это фактор, который, так или иначе, повлияет на ход выборов в стране.

Значительная часть украинской властной элиты делает всё так, чтобы отстегнуть Донбасс. Они говорят, что Донбасс наш, однако делают всё, чтобы он уходил», – заявил социолог.