Донбасс возмущен согласием Зеленского на закрытие русских школ

18.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на свои обещания избирателям и критику со стороны Венецианской комиссии, Владимир Зеленский подписал закон об образовании, предусматривающий дискриминацию русскоязычных граждан Украины.

Таким образом, республики Донбасса получили еще один четкий сигнал об отсутствии желания Киева искать компромиссы и отказываться от политики националистической диктатуры.

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«Несмотря на многочисленные обещания разобраться в языковом вопросе и обеспечить защиту прав русскоязычного населения, которыми щедро разбрасывался Зеленский в ходе предвыборной кампании и в начале своей президентской каденции, ни одно из них так и не было выполнено.

В частности, недавно им был подписан новый закон о среднем образовании, который устанавливает существенные ограничения для обучения детей на русском языке.

Документ предлагает три языковые модели: для крымских татар, которые имеют право обучаться на родном языке наряду с изучением украинского; для носителей языков ЕС – для них доля обучения на родном языке, начиная с пятого класса, постепенно уменьшается с 80% до 40%; и наконец, для русскоговорящих – самая жесткая модель, подразумевающая преподавание на родном языке, начиная с пятого класса, не более 20% учебного времени», – напомнил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

«Другими словами, на законодательном уровне закреплены нормы, направленные на дискриминацию по языковому принципу, что прямо противоречит требованиям международного права, документов, подписанных и ратифицированных Украиной. На недопустимость этого также указала Венецианская комиссия, рекомендации которой Зеленский обещал учесть, но на деле проигнорировал», – добавил общественник.

По его словам, это является не только ярким свидетельством необязательности и ненадежности Киева как политического партнера, но и важным сигналом для ЛДНР.

«Постмайданная власть, несмотря на миролюбивые увещевания Зеленского и назначенных им примиренцев, нисколько не отступится от намерения загнать на прокрустово ложе националистической идеи всякого и каждого.

Именно поэтому с таким трудом идет реализация положений Минских соглашений, подписанных более пяти лет назад, которые, прежде всего, подразумевают формирование политических гарантий, необходимых для обеспечения возможности следования республик Донбасса выбранным их народом курсом цивилизационного развития.

Чем дальше, тем более очевидным становится, что не смена лидера, а преодоление диктатуры праворадикального меньшинства на Украине является главным условием мирного урегулирования конфликта», – подытожил Муратов.