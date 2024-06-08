Донецк атаковали 18 тысяч вражеских дронов

Вадим Москаленко.  
08.06.2024 12:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 751
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Менее чем за год над Донецком было сбито 18 тысяч беспилотников, которые в общей сложности несли 400 килограмм взрывчатки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С октября прошлого года по сегодняшний день в Донецк пытались проникнуть (и некоторые проникали) 18 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Это сбросы, камикадзе, и разведчики. Все те аппараты, которые были сбиты, приземлены, они несли 400 килограммов взрывчатки, совокупно. Можете себе представить, какой урон они могли нанести. Но чекисты создали систему «Купол», привлекли к ней специалистов из других ведомств, силовых, МВД, и МЧС. Там и система предупреждения, и система РЭБ. Взрывотехники разминируют, изучают», – сказал Сладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Менее чем за год над Донецком было сбито 18 тысяч беспилотников, которые в общей...


«Каждый коптер, который попадает в руки чекистов, его программа тщательно изучается, анализируется, откуда был направлен, какую задачу получил, как его корректировали в полёте. Все эти БПЛА несут в себе разную информацию, которую употребляют чекисты. Кстати, лаборатория есть и в ДНР, и лаборатория есть и на территории центральных областей России, где их изучают», – добавил военкор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть