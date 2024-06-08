Донецк атаковали 18 тысяч вражеских дронов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Менее чем за год над Донецком было сбито 18 тысяч беспилотников, которые в общей сложности несли 400 килограмм взрывчатки. Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«С октября прошлого года по сегодняшний день в Донецк пытались проникнуть (и некоторые проникали) 18 тысяч беспилотных летательных аппаратов. Это сбросы, камикадзе, и разведчики. Все те аппараты, которые были сбиты, приземлены, они несли 400 килограммов взрывчатки, совокупно. Можете себе представить, какой урон они могли нанести. Но чекисты создали систему «Купол», привлекли к ней специалистов из других ведомств, силовых, МВД, и МЧС. Там и система предупреждения, и система РЭБ. Взрывотехники разминируют, изучают», – сказал Сладков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Каждый коптер, который попадает в руки чекистов, его программа тщательно изучается, анализируется, откуда был направлен, какую задачу получил, как его корректировали в полёте. Все эти БПЛА несут в себе разную информацию, которую употребляют чекисты. Кстати, лаборатория есть и в ДНР, и лаборатория есть и на территории центральных областей России, где их изучают», – добавил военкор.