«Донецк и Луганск взять абсолютно нереально» – Арестович

Вадим Москаленко.  
09.06.2024 19:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Для захвата Донецка и Луганска украинская армия должна насчитывать 7,5 миллионов солдат.  

Об этом в интервью киевскому пропагандисту Василию Голованову заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для захвата Донецка и Луганска украинская армия должна насчитывать 7,5 миллионов солдат.   Об...

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«Как забрать Донецк и Луганск? Это совершенно не решаемая задача в ближайшее историческое время, абсолютно не решаемая. Должна исчезнуть власть в России, смениться политический курс, и они должны захотеть нам отдать, согласиться на отдачу. Всё время, пока они будут оказывать сопротивление, – взять Донецк и Луганск совершенно нереальная задача. Ну, если там не будет какого-то глобального краха, который лишит их возможности оказывать организованное вооружённое сопротивление», – трепался Арестович.

«Потому что это городская агломерация, и для того, чтобы там вести успешные боевые действия, соотношение должно быть 1 к 12 или 1 к 16 в нашу пользу. Представьте себе, если у них сейчас там 500 тысяч войск, это у нас должно быть… 7, 5 миллионов. У нас есть такие?», – рассуждал бывший Зе-советник.

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