Донецк показывает России выход из финансовой ловушки Запада

16.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Россия как глобальный игрок должны показать пример другим странам, отказавшись подчинять диктату западных финансовых институтов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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«До тех пор, пока козырь в виде финансового контроля находится у наших геополитических оппонентов, которые любыми способами хотят уничтожить Россию, и Российская Федерация, и многие другие страны, будут играть не в свою игру и подчиняться драконовским международным правилам», – подчеркивает автор.

Впрочем, он считает, что эпохе тотального контроля и санкций приходит конец.

«Выход из существующей финансовой кабалы, оказалось, есть. Появилась другая, новая финансовая система, за которой – будущее. Это – виртуальная система публичных денег, которая работает в сети Интернет. Криптовалюта – это первое децентрализованное средство обмена и хранения», – считает Муратов.

Он обращает внимание, что на наиболее известный пример виртуальных электронных денег – биткойн, запущенный в 2009 году.

«Мы видим его популярность и спровоцированный им стремительный рост в цене все эти годы. Но биткойн так и не стал полноценным платёжным средством. Одной из причин этого можно назвать долгое время подтверждения транзакции – до нескольких часов. Сегодня в мире появляются новые, более совершенные блокчейны. К примеру, блокчейн PRIZM, скорость транзакции которого составляет до 1 минуту, и это не предел», – пишет общественник.

«Россия, как геополитический игрок, должна выбираться из западных финансовых ловушек и угроз. Иначе говорить о воссоединении стран постсоветского пространства в составе Большой России – бессмысленно.

Нет финансового суверенитета, не будет и развития национальной экономики. Не имея прочной, независимой финансовой системы, Большую Россию не собрать. А создать независимую финансовую систему можно только путём выхода из действующей, старой мировой финансовой системы, которую породила Америка. Будущее – за новой, справедливой и прозрачной финансовой системой и интегральной экономикой», – резюмирует Муратов.