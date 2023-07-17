Донецкий политик: Украинские террористы могут начать бить по Чонгару

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Примерно к 9 утра курортники, пытавшиеся выехать из Крыма по мосту, начнут прибывать на север полуострова для выезда через сухопутный коридор по новым территориям РФ, сообщает экс-глава Минтранса Крыма Анатолий Цуркин.

«Ожидаемое накопление транспорта на выезде из Крыма на административных границах наступит через 1,5 -2 часа. Тогда когда туристы смогут доехать до КПП «Джанкой» Планируется упрощение выезда для граждан РФ. Вопрос в стадии согласовании с силовиками», – сообщает он в своем блоге.

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Депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский предостерегает:

«А теперь подумайте, что бы вы сделали на месте бандеровских террористов именно сейчас? Правильно. Взорвали бы мост через Чонгар», – написал политик.

Спикер украинской Одесской администрации Сергей Братчук уже заявил, что машины курортников – это «живой щит» на маршруте, которым пользуются российские военные. Братчук также заявил, что ВСУ рассматривают как законные цели десантные корабли, задействованные на паромной переправе в Керченском проливе.