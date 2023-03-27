Допекло: назначенный Санду министр внезапно отказался от фашистской лексики

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Цены на репчатый лук в Молдове выросли в 3 раза за минувший год, потому что большая часть местного урожая отправляется на Украину.

Об этом в эфире телеканала JornalTV заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Овощи сейчас идут в Украину. Молдова из страны, традиционно импортирующей лук из Украины, сегодня превратилась в страну-экспортера. Прошлым летом мы экспортировали в Украину и другие овощи», — сказал Боля.

Есть и обратный процесс. Молдова вошла в тройку крупнейших потребителей украинских сыров. Украина экспортировала в прошлом году порядка 9 тыс. тонн сыров – на 30,4% больше, чем в 2021 г.

Торговые отношения с Украиной компенсируют Молдове разрыв торговых отношения со странами СНГ, на котором настаивает правительство президента Майи Санду. Экспорт в СНГ сократился на 30% и продолжает снижаться.

Боля назвал «незрелыми» призывы любой ценой покинуть СНГ, потому что сельхозпродукция молдавских фермеров по-прежнему не поступает на другие рынки сбыта.

«Заявления о выходе СНГ носят политический характер. Для экономики страны это очень плохо. Выход из Содружества обернется очередным экономическим кризисом, прежде всего в аграрном секторе… Я представляю сельхозпроизводителей, поэтому знаю, что говорю», – подчеркнул Боля.

Он напомнил, что в ЕС, куда стремится Санду, за десятилетие обанкротились 3 млн фермеров, и конкуренция очень жесткая.

Пока же сельское хозяйство Молдовы продолжает приходить в упадок. Из-за потери российского рынка фермеры прошлой осенью вываливали урожай яблок на обочины дорог и перед зданием презедентуры – в знак протеста. Они вынуждены массово выкорчевывать сады.

Кроме того, в Молдове ожидают резкое сокращение производства тепличного томата. В 2023 году томаты в теплицах всех типов и уровней технологичности в стране будут выращиваться, максимум, на одной-трех сотнях гектаров.

Упадок связан с разрушением еще в 1990-е годы советской системы ирригации, которую Боля расхвалил. В МССР поливом было обеспечено 300 тысяч гектаров, восстановление системы потребует миллиардов.

«Можно предположить, что если этот Боля продолжит выступать, то его выпрут из молдавского правительства. Выход Молдовы из СНГ – это вообще не про экономику, речь идёт исключительно о политике, причем Кишинёв действует, подчиняясь чужой политической воле», – написал в своем ТГ-канале белорусский политолог Александр Шпаковский.

Пока же молдавское правительство просто игнорирует слова министра сельского хозяйства и хвастает поставкой яблок в Индию. Туда спустя три месяца успешно дошло аж 100 тонн молдавских яблок. Для сравнения, в Россию в хорошие годы Молдова поставляла 250 тыс тонн – 95% своего урожая.