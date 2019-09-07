07.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Дорогой Савченко: в Европарламенте уже ждут Сенцова с речью

В Европейском парламенте с нетерпением ждут встречи с режиссером Олегом Сенцов, который до сегодняшнего дня содержался в России.

Об этом в своем микроблоге в Twitter написал журналист брюссельского филиала издания “Радио Свобода” Рикард Йозвяк.

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“Представитель Европейской народной партии (Майкл) Галер заявил, что они с нетерпением ждут возможности лично встретиться с лауреатом Сахарова в Сенате в 2018 году в Европейском парламенте при первой возможности”, — написал журналист.

25 октября 2018 года во время пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге Президент Европарламента Антонио Таяни объявил Олега Сенцова победителем ежегодной премии “За свободу мысли” имени Сахарова.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня в аэропорту “Борисполь” президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которые содержались в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами. Среди них и Олег Сенцов.

Несколько лет назад такая же история произошла и с освобожденной из российской тюрьмы Надеждой Савченко, которая также летала выступать в Европарламенте.

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