Доверие к НАТО подорвёт внутренний кризис в Эстонии – британский профессор о смерти 5 статьи
В случае возникновения внутреннего кризиса в Эстонии, пятая статья НАТО не будет задействована.
Об этом в эфире Sky News заявил профессор факультета военных исследований Лондонского королевского колледж Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Шансы на кризис в Эстонии довольно высоки, потому что возьмем город Нарву, там самый большой город в регионе. На одном берегу реки находится русская крепость, а на другом берегу реки находится эстонская крепость. И они смотрят друг на друга через реку, через мост. А Нарва – это, по сути, русский город с точки зрения людей, которые там живут, языка и культуры.
Таким образом, вероятность дестабилизации в Эстонии довольно высока. В Эстонии она выше, чем в Латвии, расположенной южнее, или в Литве, расположенной еще южнее.
Эстония является наиболее уязвимой из трех прибалтийских стран, из-за довольно большого русскоязычного меньшинства. Многие из которых, конечно же, были старыми отставниками Красной Армии», – рассуждал Кларк.
«То что русские будут пытаться сделать в Эстонии, это в значительной степени создает своего рода дестабилизацию, чтобы создать милитаризованный кризис в Эстонии, который на самом деле не является вторжением. А НАТО не реагирует или реагирует недостаточно решительно.
Потому что, конечно же, Эстония является членом НАТО, и к ней должна применяться пятая статья. И тогда всем остальным членам НАТО, остальным тридцати одной стране, входящей в НАТО, станет ясно, что пятая статья немного гибкая.
Но на самом деле она не очень надежна. Американцы конечно же не придут тебе на помощь. Этот урок не будет упущен Венгрией, Болгарией, Словакией и южными членами НАТО, которые по этому поводу скажут: «Нам лучше привыкнуть к мысли о российской мощи и ее доминировании в нашей части мира».
Так вот, это и есть угроза Эстонии, не столько вторжения, сколько кризис, который на самом деле пробивает стекло пятой статьи», – подытожил он.
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